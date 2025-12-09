LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Ecuador y Emiratos Árabes fortalecen su alianza estratégica con acuerdos en inversión, tecnología y educación

Redacción
martes, diciembre 9, 2025
Foto de portada: El presidente Daniel Noboa y la delegación ecuatoriana durante la reunión oficial con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Crédito: Cancillería del Ecuador
Tiempo de lectura: 2 minutos

Ecuador consolidó el último fin de semana un nuevo capítulo en su política de apertura económica y cooperación internacional con Emiratos Árabes Unidos (EAU). Durante una reunión oficial en Abu Dabi, el presidente Daniel Noboa y el mandatario emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan revisaron la agenda bilateral y dieron impulso al futuro Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), un instrumento clave para atraer capital, generar empleo y ampliar la presencia del país en mercados estratégicos.

 

Fuentes oficiales confirmaron que el acuerdo avanza en su fase final de negociación y busca ofrecer garantías para proyectos de infraestructura, energía, logística y transformación productiva. En paralelo, ambas naciones acordaron cooperar en inteligencia artificial, con programas de capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica para sectores prioritarios del Estado ecuatoriano.

 

Otro de los ejes destacados del encuentro fue la creación de nuevas oportunidades de formación, a través de un programa de becas para estudiantes ecuatorianos en instituciones de EAU, especialmente en áreas de innovación, tecnología, energías y administración pública.

 

Así mismo, Ecuador anunció que abrirá en 2026 una oficina comercial en Abu Dabi, destinada a promover exportaciones no petroleras, atraer inversiones y fortalecer la relación empresarial entre ambos países. La Cancillería destacó que esta presencia permitirá establecer una plataforma permanente para el posicionamiento del país en Oriente Medio.

 

La reunión también abordó temas de cooperación energética, seguridad alimentaria y oportunidades de comercio bilateral.

 

Relevancia para Ecuador:

El fortalecimiento de la relación con Emiratos Árabes permite a Ecuador diversificar mercados, atraer inversiones estratégicas, impulsar la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades para jóvenes profesionales. Es un paso clave para la inserción internacional del país.

Foto de portada: El presidente Daniel Noboa y la delegación ecuatoriana durante la reunión oficial con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos.
Crédito: Cancillería del Ecuador

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Ecuador conoce a sus rivales en el primer Mundial con 48 selecciones
Llegan a Ecuador otros 620 millones del FMI
Ecuador se consolida como uno de los mejores países para visitar, según National Geographic y Ceoworld
Black Friday y Cyber Days: historia, evolución e impacto económico de dos gigantes del consumo global

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com