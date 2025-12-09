Ecuador y Emiratos Árabes fortalecen su alianza estratégica con acuerdos en inversión, tecnología y educación

martes, diciembre 9, 2025

Foto de portada: El presidente Daniel Noboa y la delegación ecuatoriana durante la reunión oficial con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Crédito: Cancillería del Ecuador

Tiempo de lectura: 2 minutos

Ecuador consolidó el último fin de semana un nuevo capítulo en su política de apertura económica y cooperación internacional con Emiratos Árabes Unidos (EAU). Durante una reunión oficial en Abu Dabi, el presidente Daniel Noboa y el mandatario emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan revisaron la agenda bilateral y dieron impulso al futuro Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), un instrumento clave para atraer capital, generar empleo y ampliar la presencia del país en mercados estratégicos.

Fuentes oficiales confirmaron que el acuerdo avanza en su fase final de negociación y busca ofrecer garantías para proyectos de infraestructura, energía, logística y transformación productiva. En paralelo, ambas naciones acordaron cooperar en inteligencia artificial, con programas de capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica para sectores prioritarios del Estado ecuatoriano.

Otro de los ejes destacados del encuentro fue la creación de nuevas oportunidades de formación, a través de un programa de becas para estudiantes ecuatorianos en instituciones de EAU, especialmente en áreas de innovación, tecnología, energías y administración pública.

Así mismo, Ecuador anunció que abrirá en 2026 una oficina comercial en Abu Dabi, destinada a promover exportaciones no petroleras, atraer inversiones y fortalecer la relación empresarial entre ambos países. La Cancillería destacó que esta presencia permitirá establecer una plataforma permanente para el posicionamiento del país en Oriente Medio.

La reunión también abordó temas de cooperación energética, seguridad alimentaria y oportunidades de comercio bilateral.

Relevancia para Ecuador:

El fortalecimiento de la relación con Emiratos Árabes permite a Ecuador diversificar mercados, atraer inversiones estratégicas, impulsar la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades para jóvenes profesionales. Es un paso clave para la inserción internacional del país.

Foto de portada: El presidente Daniel Noboa y la delegación ecuatoriana durante la reunión oficial con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Crédito: Cancillería del Ecuador