Maduro advierte a Estados Unidos: “Responderemos con fuerza si Venezuela es atacada”

Redacción
martes, septiembre 2, 2025
El presidente venezolano apareció en uniforme militar y lanzó una advertencia directa a Washington, en un contexto de crecientes tensiones políticas.
En un acto militar en Caracas, Nicolás Maduro vistió uniforme castrense y pronunció un discurso desafiante contra Estados Unidos. El mandatario aseguró que Venezuela está preparada para responder con fuerza “ante cualquier intento de invasión o ataque extranjero”.

La declaración ocurre en medio de una compleja coyuntura política y económica, marcada por la presión internacional y las sanciones que pesan sobre su gobierno. Maduro insistió en que las Fuerzas Armadas son el garante de la soberanía nacional y que cualquier agresión externa encontrará una respuesta inmediata.

Analistas consideran que estas declaraciones buscan reforzar la cohesión interna y proyectar poder en la región, aunque también aumentan el riesgo de tensiones diplomáticas con Washington y sus aliados.

Relevancia para Ecuador:
La advertencia de Maduro tiene implicaciones directas para la región. Ecuador, como país vecino afectado por la migración venezolana, debe prepararse para posibles impactos económicos y de seguridad. Además, un escalamiento en las tensiones entre Caracas y Washington podría alterar el equilibrio geopolítico en Sudamérica.

