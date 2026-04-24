¿Puede el Mundial 2026 devolver impulso al turismo en Estados Unidos?

viernes, abril 24, 2026

La Copa Mundial no solo promete fútbol: también podría convertirse en un motor para reactivar el turismo internacional hacia Estados Unidos.

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La Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, es vista no solo como un gran evento deportivo, sino como una oportunidad para revitalizar el turismo internacional, particularmente en territorio estadounidense.

Tras años marcados por cambios en los flujos turísticos, restricciones, inflación y nuevas dinámicas de viaje, el torneo aparece como una vitrina global capaz de atraer millones de visitantes y proyectar una imagen renovada del país.

Expertos citados en diversos análisis señalan que el Mundial puede convertirse en un impulso económico para ciudades sede, sectores hoteleros, gastronomía, transporte y actividades culturales ligadas al torneo.

Pero el desafío no es automático. La pregunta de fondo es si un megaevento deportivo puede revertir tendencias más profundas que afectan al turismo, desde cost4s elevados hasta percepciones de seguridad o trámites migratorios.

El torneo, además, tendrá un fuerte componente simbólico: será el primer Mundial ampliado a 48 selecciones y una de las mayores plataformas de proyección internacional de la década.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, clasificado con frecuencia en el radar mundialista y con una diáspora importante en Norteamérica, el torneo puede abrir oportunidades en turismo, visibilidad y proyección cultural.

Foto de portada: Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026, acompañan la promoción de un torneo que busca también reactivar el turismo hacia Estados Unidos.

Crédito: Jeenah Moon / Reuters