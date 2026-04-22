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Goldman Sachs alerta: una recesión en EE. UU. podría depender de “un solo tuit”

Redacción
miércoles, abril 22, 2026
El CEO de Goldman Sachs advierte que la incertidumbre política y la volatilidad en redes sociales pueden desencadenar muy pronto una recesión en Estados Unidos, con las consiguientes consecuencias para la economía mundial.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, ha advertido que el riesgo de una recesión en Estados Unidos podría estar “a solo un tuit de distancia”, en referencia al impacto que ciertas declaraciones políticas pueden tener sobre los mercados financieros.

 

Según Solomon, la economía global atraviesa un momento de alta sensibilidad, donde factores como la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la comunicación política influyen directamente en la confianza de los inversores. En este contexto, las redes sociales han adquirido un rol inesperadamente determinante.

 

El directivo subraya que los mercados reaccionan cada vez con mayor rapidez a mensajes emitidos por líderes políticos, especialmente cuando estos generan dudas sobre políticas económicas o decisiones internacionales. Esta volatilidad puede desencadenar movimientos bruscos en bolsas, inversiones y expectativas económicas.

 

La advertencia se produce en un entorno ya marcado por señales mixtas en la economía estadounidense, donde algunos indicadores apuntan a desaceleración mientras otros mantienen cierta estabilidad. Sin embargo, el factor confianza sigue siendo clave.

 

El mensaje de Goldman Sachs refleja una preocupación creciente en el mundo financiero: la fragilidad de los mercados frente a estímulos externos, especialmente en una era dominada por la inmediatez de la información.

 

Relevancia para Ecuador:

La economía ecuatoriana, altamente dependiente del contexto internacional, puede verse afectada por cambios en Estados Unidos, especialmente en inversión, comercio y estabilidad financiera.

 

Foto de portada: El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, advierte sobre la fragilidad de los mercados ante factores políticos y comunicacionales.
Crédito: Kevin Lamarque (REUTERS)

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