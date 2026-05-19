Estados Unidos advierte que Irán está “aterradoramente cerca” de desarrollar armas nucleares

martes, mayo 19, 2026

El secretario de Energía de Estados Unidos alertó sobre el avance del programa nuclear iraní y el creciente riesgo de tensión internacional.

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El secretario de Energía de Estados Unidos advirtió que Irán estaría “aterradoramente cerca” de desarrollar armas nucleares, aumentando nuevamente la preocupación internacional sobre el programa atómico iraní.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones entre Teherán y Occidente, especialmente tras nuevos informes sobre enriquecimiento de uranio y desarrollo tecnológico militar.

Estados Unidos y varios aliados han reiterado su preocupación por la posibilidad de que Irán alcance capacidad nuclear militar en un futuro cercano.

El tema vuelve a colocar a Medio Oriente en el centro de las tensiones geopolíticas mundiales.

Analistas advierten que una escalada relacionada con el programa nuclear iraní podría generar nuevas crisis diplomáticas, económicas e incluso militares.

El debate internacional también involucra sanciones, seguridad regional y estabilidad energética global.

Irán, por su parte, sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y energéticos.

La situación mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales debido a sus posibles consecuencias globales.

Relevancia para Ecuador:

Las tensiones en Medio Oriente influyen sobre precios internacionales de petróleo, mercados y estabilidad económica global.

Conflictos de esta magnitud terminan afectando también a economías latinoamericanas como la ecuatoriana.

Foto de portada: Exposición de maquetas de misiles iraníes de fabricación nacional frente al Museo de la Defensa de Teherán.

Crédito: Jack Guez / AFP vía Getty Images