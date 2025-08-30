EE. UU. actualiza normas para la entrega de visas en Ecuador

sábado, agosto 30, 2025

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una actualización en los procesos para otorgar visas en Ecuador. La medida busca mejorar la eficiencia y claridad del trámite para los solicitantes.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, informó sobre una actualización en las normas aplicadas al proceso de entrega de visas en Ecuador. Los cambios incluyen ajustes en los tiempos de espera para entrevistas, nuevas disposiciones en la recolección de datos biométricos y requisitos adicionales para determinadas categorías de solicitantes.

Entre las principales novedades está la ampliación del uso de entrevistas virtuales en casos específicos, con el fin de reducir la acumulación de citas en la Embajada en Quito y el Consulado en Guayaquil. Asimismo, se implementará un sistema más ágil para quienes renuevan su visa, lo que permitirá simplificar los trámites y evitar duplicar requisitos ya cumplidos en solicitudes anteriores.

Las autoridades estadounidenses aseguran que estas modificaciones no implican mayores dificultades para los solicitantes ecuatorianos, sino que buscan garantizar un proceso más ordenado y transparente. No obstante, recomiendan revisar cuidadosamente la página oficial de la Embajada para conocer los detalles de cada caso, ya que los cambios pueden variar según la categoría de visa solicitada.

La medida se enmarca en la política de Washington de modernizar sus servicios consulares y responder de manera más efectiva a la creciente demanda de visas en América Latina.

Relevancia para Ecuador:

La actualización afecta directamente a miles de ecuatorianos que viajan cada año a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o estudios. Con un país que mantiene altos índices de solicitud de visas, los cambios podrían reducir demoras y mejorar la relación bilateral en términos de movilidad humana.