Las series que están de moda en Netflix Ecuador ¿Cuáles son?

sábado, octubre 15, 2022

La plataforma de streaming presenta un listado con los mejores estrenos y clásicos que son tendencia en los últimos días para disfrutar del merecido descanso en soledad o en compañía

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Ecuador:

1. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

La historia del monstruo de Milwaukee contada desde la perspectiva de las víctimas y la incompetencia policial que permitió al nativo de Wisconsin emprender una matanza de varios años.

2. La Gran Inundación

En 1997, científicos y funcionarios del gobierno local de Breslavia enfrentan decisiones de vida o muerte cuando una destructiva ola de inundaciones amenaza la ciudad.

3. El club de la medianoche

Serie de TV basada en las novelas de Christopher Pike. Siete pacientes terminales que viven en el hospicio Rotterdam Home empiezan a reunirse a medianoche para contar historias de miedo.

4. Pasión de gavilanes

Los hermanos Reyes uran vengar la muerte de su hermana, lo que les lleva a instalarse como trabajadores en la mansión de la familia Elizondo. El profundo odio comienza a cambiar cuando los hermanos Reyes se integran en la vida de la familia. Con lo que no cuenta Juan es con que su vida y las de sus dos hermanos se cruzará con la de las tres hermanas, Elizondo, corriendo el riesgo de caer presos de su propia venganza..

5. The Empress

Parece ser que las series sobre personajes femeninos históricos son todo un movimiento. The Empress, continua lo que en su momento llegó a ser The Great, con la historia de Catalina La Grande de Rusia; Becoming Elizabeth, con el recuento de la vida de Elizabeth de Inglaterra, o inclusive la recientemente mencionada The Serpent Queen, con la asunción al trono de Francia de Catalina de Médici.

Si en algo tenemos que estar de acuerdo es que las producciones de series de época siempre han sido un hito extraordinario en la pantalla chica. Desde sus impactantes vestuarios, hasta el retomar la vida de personajes históricos que marcaron el destino del mundo hasta lo que conocemos hoy, siempre nos han atraído por su gran narrativa.

6. Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

La nueva miniserie documental sobre el caso de Jeffrey Dahmer, titulada “Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”. Esta basada en una serie de grabaciones en las que el asesino serial habla de sus crímenes y sus víctimas.

Son tres episodios producidos por Joe Berlinger, creador de las series “Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes” y “Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”​, y se espera que duren cerca de una hora.

7. Pablo Escobar, el patrón del mal

Versión libre del libro “La parábola de Pablo”. Describe la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria desde su infancia, El uso de la violencia indiscriminada lo convirtió en el narcotraficante más temible y sanguinario de finales del siglo XX. Llegó incluso a desestabilizar al Gobierno colombiano hasta el punto de ser el criminal más buscado del mundo.

8. Café con aroma de mujer

Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes.

9. Rebelde Way

La serie cuenta las vivencias de unos adolescentes estudiantes internos en un colegio en Buenos Aires, Argentina, llamado Elite Way School destinado a los hijos de las familias más prestigiosas del país. Por otra parte, existe un método de becas en el cual el aspirante a ingresar en dicha institución realiza un examen, dependiendo de éste su incorporación al establecimiento.

10. Diario de un gigoló

La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.