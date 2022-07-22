Turismo pide a Lasso no cobrar IVA a viajeros que arriban a Ecuador

viernes, julio 22, 2022

Los representantes de la industria del turismo ecuatoriana señalan que tienen pérdidas millonarias causadas por la pandemia, las protestas y la delincuencia. Presentaron seis exigencias

El sector turístico, uno de los más golpeados a nivel mundial por la pandemia del coronavirus y que en Ecuador también sufrió pérdidas millonarias por el paro de junio de 2022, ha planteado seis peticiones para el gobierno de Guillermo Lasso. Las solicitudes buscan responder a la crisis que enfrenta este sector. Las cámaras de turismo, hoteles y restaurantes también piden ser incluidos en los diálogos con el gobierno.

Para los representantes del sector turístico, los últimos tres años han sido desastrosos para sus empresas, pues desde el 2019 afrontaron las protestas de octubre, en 2020 y 2021 la pandemia por coronavirus y en el 2022 el paro de junio. A esto, además, se suman los altos niveles de inseguridad que azotan al Ecuador, lo que les ha ocasionado un perjuicio económico peor que los efectos de las guerras de 1941, 1981 y 1995.

Los empresarios y emprendedores turísticos piden ayuda al gobierno de Guillermo Lasso para acceder a créditos, a refinanciamientos de deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), que se reprogramen sus préstamos en la banca pública y privada de diez años y que el impuesto al valor agregado (IVA) sea de 0 % para turistas, entre otros.

En una carta dirigida al presidente Lasso, los representantes del sector señalan que “la pandemia arrasó con el flujo de caja del sector y luego la inseguridad descontrolada a partir de octubre del 2021, iniciándose con las matanzas y pérdidas de control de las cárceles del país: (esto) produjo que la demanda cayera en pleno periodo de recuperación. El violento paro de junio del 2022, con acciones criminales jamás antes vistas, no hace más que atentar con lo poco que quedaba de los negocios turísticos”.

Como consecuencia, los empresarios han limitado sus operaciones, han cerrado sus locales y han reducido el número de empleados, pues los niveles bajos y la poca liquidez no les permitió cumplir con los costos.

En la misiva, el sector pide que la fuerza pública proteja y defienda de manera efectiva, de acuerdo a su deber constitucional, la vida, los bienes y las actividades de las empresas del sector turístico y de sus clientes. Además de que la fuerza pública tenga la más alta asesoría extranjera permanente, en materia de seguridad, que se incrementen efectivos, incluso si eso implica que se contrate a empresas del sector privado.

También solicitan que el gobierno cumpla con la entrega de los créditos ofrecidos como propuesta de campaña para el capital de trabajo y salvataje.

Los empresarios turísticos piden que el SRI, IESS y demás instituciones del Estado refinancien los atrasos de los años 2020 y 2021, y que se amplíe el rango de fechas para incluir el primer semestre del 2022. Sobre esto, la exigencia también se extiende a la banca pública y privada, pues piden que la reprogramación de los créditos sea al menos a 10 años.

También piden que el Ministerio de Turismo realice una campaña de comunicación a escala nacional e internacional para recuperar la imagen del destino, que “ahora está devastada”.

Otros de las peticiones directas al mandatario es que decrete el IVA al 0% para los turistas extranjeros y nacionales en todos los locales del sector turístico: “Se debe considerar la emergencia que vive el sector que ha hecho frente a las pérdidas económicas (…), sin recibir ninguna ayuda del sector gubernamental, mas sí el aumento de impuestos a sus clientes y a sus operaciones”.

Entre 2020 y 2021, el sector turístico perdió $ 4.500 millones. Con el paro y la delincuencia en las calles, las pérdidas ascienden a los $ 250 millones: “Es impensable que el sector no tenga un crédito preferencial directo para su recuperación. El pequeño porcentaje de empresas que han logrado acceder a los mismos están pagando tasas del 11 % al 16 %”, señalan.

Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta oficial sobre este pedido.