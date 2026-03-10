Desplome histórico del comercio en la frontera: intercambio entre Ecuador y Colombia cae 90%

martes, marzo 10, 2026

Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia han provocado un desplome histórico del intercambio en la frontera norte. La imposición de aranceles y restricciones ha reducido hasta en un 90% el flujo comercial en el principal paso fronterizo, afectando gravemente a transportistas, comerciantes y economías locales.

La actividad comercial en la frontera entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Las recientes decisiones arancelarias y medidas restrictivas entre ambos países han provocado una caída drástica del comercio bilateral en las zonas limítrofes, donde el intercambio cotidiano constituye una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias.

De acuerdo con reportes de autoridades locales y gremios comerciales, el movimiento de mercancías ha disminuido hasta en un 90%, un desplome que impacta especialmente a las ciudades que dependen del comercio binacional. Transportistas, pequeños comerciantes, importadores y exportadores han visto paralizadas sus operaciones.

El conflicto comercial surge en medio de desacuerdos sobre políticas de seguridad. Las decisiones, adoptadas en un contexto regional complejo, han generado un efecto inmediato en la dinámica de los mercados fronterizos, donde la circulación de productos agrícolas, manufacturados y de consumo diario es parte fundamental de la vida económica.

Los comerciantes advierten que la paralización del flujo comercial no solo afecta las ventas, sino también el empleo y la estabilidad social en las comunidades fronterizas. Muchos negocios que dependen del intercambio con el país vecino enfrentan ahora una fuerte reducción de ingresos.

Analistas señalan que este tipo de conflictos comerciales suelen tener consecuencias desproporcionadas en las zonas fronterizas, donde la economía está profundamente integrada entre ambos países.

Relevancia para Ecuador:

La situación refleja la fragilidad del comercio fronterizo y la importancia de mantener canales de diálogo económico con los países vecinos. Para Ecuador, preservar la estabilidad comercial con Colombia es clave para proteger el empleo y el desarrollo en las provincias del norte.

