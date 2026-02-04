Petro y Trump dejan de lado sus diferencias y acuerdan cooperar contra el narcotráfico

miércoles, febrero 4, 2026

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca concluyó con un compromiso explícito de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios.

Tiempo de lectura: 1 minuto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este lunes una reunión en la Casa Blanca que marcó un giro pragmático en la relación bilateral. A pesar de las tensiones ideológicas y los cruces verbales que han caracterizado los vínculos recientes entre ambos líderes, el encuentro cerró con un acuerdo central: reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Según fuentes oficiales, la reunión se concentró en temas de seguridad regional, control de rutas del narcotráfico y fortalecimiento de mecanismos de inteligencia conjunta. Trump subrayó la importancia de que Colombia mantenga su papel estratégico en la contención del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que Petro insistió en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, que incluya desarrollo social y reducción de la demanda.

El diálogo también abordó la situación de seguridad en América Latina, el impacto del crimen organizado transnacional y la necesidad de mayor coordinación entre agencias de ambos países. Aunque no se anunciaron medidas concretas inmediatas, ambas delegaciones coincidieron en calificar el encuentro como “constructivo” y orientado a resultados.

El hecho de que ambos presidentes hayan decidido priorizar la cooperación sobre las diferencias políticas fue interpretado como una señal de realismo diplomático, en un contexto regional marcado por crecientes desafíos en materia de seguridad y crimen organizado.

Relevancia para Ecuador:

El entendimiento entre Estados Unidos y Colombia tiene impacto directo en Ecuador, país afectado por el avance del narcotráfico y las redes criminales regionales. Una mayor coordinación bilateral puede incidir en el control de rutas que atraviesan territorio ecuatoriano y en el fortalecimiento de estrategias regionales de seguridad.

Foto de portada: Reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Crédito: Presidencia de la República de Colombia.