Trump, ¿…ese hombre de paz? La guerra con Irán reabre el debate

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Durante años, Donald Trump cultivó la imagen de un líder reacio a las guerras largas y defensor de una política exterior menos intervencionista. Incluso algunos sectores lo presentaron como un “hombre de paz” frente a la tradición belicista de Washington.
Pero la profundización del conflicto con Irán ha alterado ese relato.
La escalada militar, el aumento de operaciones en la región y la amenaza de una ampliación del conflicto han reabierto preguntas sobre el verdadero alcance de esa narrativa.
Analistas señalan que la política exterior de Trump ha oscilado entre el rechazo a compromisos militares prolongados y decisiones de alto riesgo geopolítico.
Más aún, la guerra ha dejado de ser un tema estrictamente regional. Sus efectos se proyectan sobre energía, inflación, mercados y seguridad global.
El debate hoy no gira solo sobre Trump, sino sobre una paradoja mayor: cómo líderes que prometen evitar guerras terminan enfrentados por dinámicas de poder que los desbordan.
Con Irán convertido en epicentro de tensión global, la pregunta vuelve a instalarse: ¿puede seguir sosteniéndose aquella imagen de Trump de “hombre de paz”?
Relevancia para Ecuador:
La escalada importa a Ecuador por sus impactos en petróleo, inflación, estabilidad internacional y riesgos geopolíticos que repercuten en toda la región.
Foto: La profundización de la guerra con Irán ha reabierto cuestionamientos sobre la política exterior de Donald Trump y sus implicaciones globales.
Crédito: Spanish Revolution
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