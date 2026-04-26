Trump, ¿…ese hombre de paz? La guerra con Irán reabre el debate

domingo, abril 26, 2026

La profundización del conflicto con Irán ha puesto en cuestión el relato de Donald Trump como un líder orientado a evitar guerras y ha reactivado el debate sobre su política exterior.

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Durante años, Donald Trump cultivó la imagen de un líder reacio a las guerras largas y defensor de una política exterior menos intervencionista. Incluso algunos sectores lo presentaron como un “hombre de paz” frente a la tradición belicista de Washington.

Pero la profundización del conflicto con Irán ha alterado ese relato.

La escalada militar, el aumento de operaciones en la región y la amenaza de una ampliación del conflicto han reabierto preguntas sobre el verdadero alcance de esa narrativa.

Analistas señalan que la política exterior de Trump ha oscilado entre el rechazo a compromisos militares prolongados y decisiones de alto riesgo geopolítico.

Más aún, la guerra ha dejado de ser un tema estrictamente regional. Sus efectos se proyectan sobre energía, inflación, mercados y seguridad global.

El debate hoy no gira solo sobre Trump, sino sobre una paradoja mayor: cómo líderes que prometen evitar guerras terminan enfrentados por dinámicas de poder que los desbordan.

Con Irán convertido en epicentro de tensión global, la pregunta vuelve a instalarse: ¿puede seguir sosteniéndose aquella imagen de Trump de “hombre de paz”?

Relevancia para Ecuador:

La escalada importa a Ecuador por sus impactos en petróleo, inflación, estabilidad internacional y riesgos geopolíticos que repercuten en toda la región.

Foto: La profundización de la guerra con Irán ha reabierto cuestionamientos sobre la política exterior de Donald Trump y sus implicaciones globales.

Crédito: Spanish Revolution