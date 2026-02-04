Los cubanos también exigen una amnistía para sus presos políticos

miércoles, febrero 4, 2026

Manifestaciones en La Habana reflejan el creciente reclamo ciudadano por una amnistía que permita la liberación de presos políticos en Cuba.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un nuevo llamado a la amnistía para los presos políticos en Cuba tomó fuerza en las calles de La Habana, donde grupos de ciudadanos se manifestaron para exigir la liberación de personas encarceladas por motivos políticos. Las protestas evidencian un descontento persistente frente a la situación de derechos humanos en la isla.

Familiares de detenidos, activistas y ciudadanos comunes reclamaron al gobierno cubano medidas que permitan avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional. Las demandas se suman a presiones internacionales que, en los últimos años, han cuestionado las detenciones de opositores, periodistas independientes y participantes en protestas antigubernamentales.

Organismos de derechos humanos han señalado que muchos de los presos políticos permanecen encarcelados sin garantías procesales adecuadas, lo que ha intensificado las críticas al régimen. Las autoridades cubanas, por su parte, sostienen que se trata de personas condenadas por delitos comunes, argumento que es rechazado por organizaciones internacionales.

Las protestas recientes, aunque limitadas, muestran que el reclamo por libertades políticas sigue latente en la sociedad cubana, pese a las restricciones a la movilización y la expresión pública.

Relevancia para Ecuador:

La situación en Cuba reabre el debate regional sobre derechos humanos y libertades políticas. Para Ecuador, país que mantiene relaciones diplomáticas con la isla, estos acontecimientos plantean desafíos en su política exterior y en su posicionamiento frente a los estándares democráticos en América Latina.

Foto de portada: Protesta en La Habana en reclamo por la liberación de presos políticos.

Crédito: Alexander Menenghini (Reuters) / EL PAÍS.