La primera ponencia del Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía

lunes, junio 2, 2025

La ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía será estudiada en los próximos días por los diez magistrados del tribunal de garantías constitucionales de cara al pleno del 10 de junio.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Madrid (EFE).- La primera ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avala los aspectos principales de la ley de amnistía, aunque no se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont, según publican hoy varios medios de comunicación.

De esta forma, la ponencia elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, respalda la constitucionalidad de gran parte de la ley de amnistía, aunque estima parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP, en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre, sobre aspectos menores de norma.

Este recurso resolverá únicamente si la norma es o no constitucional pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

Un año de la ley de amnistía

La ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía será estudiada en los próximos días por los diez magistrados del tribunal de garantías constitucionales de cara al pleno del 10 de junio.

El día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

La ley de amnistía cumple un año con muchos de sus objetivos políticos aún en la casilla de salida, dado que los principales líderes independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, se han quedado -por el momento- fuera de la misma, a la espera de lo que resuelva en breve el Tribunal Constitucional.

El recurso del PP marcará la línea a seguir al resto de la treinta que se está tramitando simultáneamente en el tribunal, entre ellos, 16 autonómicos, 6 cuestiones de inconstitucionalidad y 9 amparos.

El del PP es el denominado «recurso de cabecera» por ser el que plantea más objeciones a la ley, pese a que fue posterior a otros, por ejemplo a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo.

El Gobierno pide esperar a la sentencia definitiva

Sobre este asunto, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha defendido la ley y ha pedido esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente.

A su llegada a un acto en el Congreso, López ha subrayado que el Gobierno cree que la ley de amnistía «es plenamente constitucional» y ya ha tenido «efectos positivos» como que haya servido para «normalizar la vida política en Cataluña».

«Espero, confío y deseo que sea positiva esta sentencia», ha dicho el ministro quien a su vez ha mostrado «máximo respeto» por el trabajo del tribunal.

Junqueras: «Un paso más en un camino demasiado largo»

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado que el posible aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía representa «un paso más en un camino que siempre es demasiado largo».

Desde su cuenta en la red social X, Junqueras ha apuntado que «cuando un tribunal convierte a los inocentes en culpables, hay que hacer todo lo posible para restaurar la justicia. Y este es un paso más en un camino que siempre es demasiado largo», ha escrito Junqueras, que fue vicepresidente del Govern durante el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y que sigue pendiente de que le sea aplicada la Ley de Amnistía.