María Corina Machado: “La amnistía no es un gesto del régimen, es presión real de EE. UU.”

domingo, febrero 1, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que las recientes excarcelaciones en Venezuela no responden a una voluntad democrática del régimen, sino a la presión directa ejercida por Estados Unidos.

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que las medidas de amnistía anunciadas recientemente en Venezuela no representan un cambio genuino del régimen, sino el resultado de una presión internacional sostenida, especialmente por parte de Estados Unidos.

En declaraciones a medios internacionales, Machado sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro busca proyectar una imagen de apertura para aliviar sanciones y ganar margen político, sin modificar las estructuras autoritarias del poder. “No es un gesto de buena fe; es una reacción obligada ante una presión real y efectiva”, señaló.

La opositora recalcó que aún permanecen numerosos presos políticos y que las excarcelaciones selectivas no pueden interpretarse como avances democráticos mientras continúe la persecución, la censura y la falta de garantías electorales. En ese sentido, llamó a la comunidad internacional a no bajar la guardia ni legitimar acciones simbólicas.

Machado también destacó el papel de Washington en condicionar alivios económicos y diplomáticos a cambios verificables, subrayando que esa estrategia ha demostrado ser uno de los pocos mecanismos capaces de generar concesiones del régimen venezolano.

Analistas coinciden en que el gobierno de Maduro intenta equilibrar presiones externas con el control interno, liberando a ciertos detenidos mientras mantiene intacto el aparato represivo. Para la oposición, el reto sigue siendo transformar estas acciones puntuales en un proceso real de transición democrática.

Las declaraciones de Machado refuerzan la narrativa de que cualquier avance en Venezuela dependerá más de factores internacionales que de decisiones voluntarias del régimen.

Relevancia para Ecuador:

El escenario venezolano tiene impacto directo en Ecuador por la migración, la estabilidad regional y el debate sobre democracia y derechos humanos en América Latina.

Foto de portada: María Corina Machado insiste en que las excarcelaciones en Venezuela responden a presión internacional y no a una apertura democrática del régimen.

Crédito: Getty Images