Rubio agradece a Noboa y anuncia mayor cooperación con Ecuador tras la caída de Maduro

jueves, enero 8, 2026

El senador estadounidense Marco Rubio agradeció al presidente Daniel Noboa por el respaldo de Ecuador en el escenario regional y anunció un fortalecimiento de la cooperación bilateral tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El senador de Estados Unidos Marco Rubio sostuvo una conversación con el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en la que expresó su agradecimiento por el respaldo del país andino en los recientes acontecimientos políticos de la región y confirmó una nueva etapa de cooperación bilateral.

Según informó Rubio, la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela abre un escenario distinto en América Latina, en el que Ecuador podría desempeñar un papel relevante como aliado estratégico de Estados Unidos en temas de democracia, seguridad y estabilidad regional. El senador destacó la posición firme asumida por el Gobierno ecuatoriano frente al autoritarismo y la corrupción que, a su criterio, marcaron al régimen venezolano.

Rubio señaló que Washington ve con buenos ojos el liderazgo de Noboa y su disposición a fortalecer los lazos con Estados Unidos, especialmente en áreas como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico de personas. Asimismo, subrayó la importancia de profundizar la cooperación económica y comercial, así como el apoyo a iniciativas para atraer inversión y generar empleo en Ecuador.

Desde el Gobierno ecuatoriano se ha insistido en que el país busca consolidar relaciones internacionales basadas en el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la cooperación efectiva. La comunicación entre Rubio y Noboa se produce en un momento de redefinición del equilibrio político regional, tras años de tensiones provocadas por la crisis venezolana.

La conversación fue interpretada como una señal clara de respaldo político de sectores influyentes de Estados Unidos al actual Gobierno ecuatoriano y a su estrategia de inserción internacional.

Relevancia para Ecuador:

El anuncio refuerza la posición de Ecuador como socio estratégico de Estados Unidos y abre oportunidades concretas en seguridad, inversión y cooperación internacional.

Foto de portada: El senador Marco Rubio saluda al presidente Daniel Noboa en un encuentro oficial.

Crédito: Presidencia del Ecuador