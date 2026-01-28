LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Estados Unidos concede visa de cinco días a Petro y su canciller para reunirse con Trump

Redacción
miércoles, enero 28, 2026
El gobierno de Estados Unidos otorgó una visa temporal al presidente Gustavo Petro y a su canciller para mantener una reunión con Donald Trump en Washington.
Tiempo de lectura: 2 minutos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su canciller, recibieron una visa de cinco días concedida por el gobierno de Estados Unidos para viajar a Washington y sostener una reunión con el presidente Donald Trump. La autorización migratoria, de carácter temporal y limitado, ha despertado atención política y mediática por el contexto diplomático en el que se produce.

 

La reunión entre ambos mandatarios se perfila como un encuentro clave para abordar temas sensibles de la relación bilateral, entre ellos cooperación en seguridad, migración, lucha contra el narcotráfico y asuntos comerciales. La duración reducida de la visa ha sido interpretada por analistas como una señal de cautela en el manejo de la relación entre ambos gobiernos.

 

Desde sectores cercanos al Ejecutivo colombiano se ha señalado que el encuentro busca recomponer canales de diálogo directo y evitar tensiones mayores en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes, como el incremento de los flujos migratorios y la inestabilidad económica global. No obstante, críticos del gobierno de Petro consideran que el carácter restringido de la visa refleja una relación diplomática marcada por la desconfianza.

 

La administración estadounidense no ha ofrecido mayores detalles sobre el contenido de la agenda ni sobre los términos políticos del encuentro, más allá de confirmar la autorización migratoria. En Washington, el tema ha sido tratado con discreción, evitando declaraciones que puedan escalar el debate público.

 

El encuentro Petro–Trump se produce en un escenario internacional complejo, con una región latinoamericana atravesada por cambios políticos y con Estados Unidos reforzando su agenda de seguridad y control migratorio.

 

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, este hecho es relevante porque cualquier ajuste en la relación entre Estados Unidos y Colombia puede tener efectos regionales, especialmente en temas de seguridad, cooperación fronteriza y políticas migratorias.

 

Foto de portada: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una imagen de archivo vinculada a la relación bilateral.
Crédito: AFP / Archivo

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Trump, un año de “presidencia imperial”
Trump impondrá aranceles del 10% a países que no lo apoyen en su plan de tomar Groenlandia
Solo el 17% de los estadounidenses apoya el objetivo de Trump de anexionar Groenlandia
Trump endurece su discurso contra Irán y amenaza directamente a Jamenei

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com