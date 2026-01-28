Estados Unidos concede visa de cinco días a Petro y su canciller para reunirse con Trump

miércoles, enero 28, 2026

El gobierno de Estados Unidos otorgó una visa temporal al presidente Gustavo Petro y a su canciller para mantener una reunión con Donald Trump en Washington.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su canciller, recibieron una visa de cinco días concedida por el gobierno de Estados Unidos para viajar a Washington y sostener una reunión con el presidente Donald Trump. La autorización migratoria, de carácter temporal y limitado, ha despertado atención política y mediática por el contexto diplomático en el que se produce.

La reunión entre ambos mandatarios se perfila como un encuentro clave para abordar temas sensibles de la relación bilateral, entre ellos cooperación en seguridad, migración, lucha contra el narcotráfico y asuntos comerciales. La duración reducida de la visa ha sido interpretada por analistas como una señal de cautela en el manejo de la relación entre ambos gobiernos.

Desde sectores cercanos al Ejecutivo colombiano se ha señalado que el encuentro busca recomponer canales de diálogo directo y evitar tensiones mayores en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes, como el incremento de los flujos migratorios y la inestabilidad económica global. No obstante, críticos del gobierno de Petro consideran que el carácter restringido de la visa refleja una relación diplomática marcada por la desconfianza.

La administración estadounidense no ha ofrecido mayores detalles sobre el contenido de la agenda ni sobre los términos políticos del encuentro, más allá de confirmar la autorización migratoria. En Washington, el tema ha sido tratado con discreción, evitando declaraciones que puedan escalar el debate público.

El encuentro Petro–Trump se produce en un escenario internacional complejo, con una región latinoamericana atravesada por cambios políticos y con Estados Unidos reforzando su agenda de seguridad y control migratorio.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, este hecho es relevante porque cualquier ajuste en la relación entre Estados Unidos y Colombia puede tener efectos regionales, especialmente en temas de seguridad, cooperación fronteriza y políticas migratorias.

