Colombia, Ecuador y Perú avanzan hacia un mercado eléctrico regional

miércoles, enero 7, 2026

Colombia, Ecuador y Perú dan pasos concretos para consolidar un mercado eléctrico regional, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad energética y la integración económica entre los tres países andinos.

Colombia, Ecuador y Perú avanzan en el diseño de un mercado eléctrico regional que permita integrar sus sistemas energéticos y optimizar el intercambio de electricidad entre los países. Así lo señalaron expertos y autoridades del sector durante un reciente podcast especializado sobre economía y energía, realizado en la ciudad de Bogotá, en el que se analizaron los desafíos y oportunidades de este proceso de integración.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad energética regional, reducir costos de generación y transmisión, y aprovechar de manera más eficiente las distintas matrices energéticas de cada país. En el caso de Ecuador, la interconexión eléctrica con sus vecinos es considerada estratégica, especialmente en escenarios de alta demanda o de limitaciones en la generación interna.

Durante el análisis se destacó que Colombia cuenta con una estructura de mercado eléctrico más desarrollada, mientras que Perú ha avanzado en marcos regulatorios que facilitan la competencia y la inversión privada. Ecuador, por su parte, aporta una matriz con alta participación de generación hidroeléctrica, lo que abre oportunidades para complementar la oferta regional y reducir la dependencia de fuentes más costosas o contaminantes.

Los especialistas coincidieron en que el principal reto no es técnico, sino regulatorio e institucional. La armonización de normas, tarifas y reglas de operación entre los tres países será clave para que el mercado regional funcione de manera eficiente y transparente. También se subrayó la importancia de la voluntad política y de una coordinación permanente entre los gobiernos y los operadores del sistema eléctrico.

Además de los beneficios económicos, el mercado eléctrico regional podría contribuir a una mayor integración andina y a una transición energética más ordenada, facilitando la incorporación de energías renovables y el manejo de excedentes o déficits de generación entre países.

Relevancia para Ecuador

Para Ecuador, este avance representa una oportunidad estratégica para fortalecer su seguridad energética, optimizar el uso de su infraestructura hidroeléctrica y consolidar su rol dentro de un esquema regional de integración, con impactos positivos en la estabilidad del sistema y en los costos para consumidores y sectores productivos.

Foto de portada: La integración eléctrica regional permitiría compartir energía entre Colombia, Ecuador y Perú según la oferta y la demanda.

Crédito: Imagen referencial / generación y transmisión eléctrica