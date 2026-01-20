Chile declara estado de catástrofe por incendios que dejan, por lo menos, 19 muertos

martes, enero 20, 2026

El Gobierno de Chile decretó estado de catástrofe tras una serie de incendios forestales que han provocado al menos 19 muertes y severos daños en el sur del país.

Chile enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que incendios forestales de gran magnitud arrasaran diversas localidades del sur del país. Las llamas, que se iniciaron el pasado sábado 17 de enero, han dejado al menos 19 personas fallecidas, cientos de damnificados y extensas zonas devastadas.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno chileno declaró el estado de catástrofe en las regiones más afectadas, lo que permite movilizar recursos extraordinarios, reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas y acelerar las labores de evacuación, rescate y asistencia humanitaria.

Las autoridades han señalado que las condiciones climáticas, marcadas por altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes vientos, han favorecido la rápida propagación del fuego. A ello se suman factores estructurales como la cercanía de zonas forestales a áreas urbanas y la presión sobre los ecosistemas.

Organismos de emergencia continúan trabajando para controlar los focos activos y evitar nuevas víctimas, mientras se inicia la evaluación de daños materiales y ambientales. El impacto ecológico de los incendios genera preocupación por sus efectos a largo plazo sobre la biodiversidad y la seguridad hídrica de la región.

Relevancia para Ecuador:

La tragedia en Chile vuelve a poner en alerta a países como Ecuador sobre los riesgos crecientes de incendios forestales, en un contexto de cambio climático y expansión urbana que exige mayores políticas de prevención y respuesta.

Foto de portada: Incendios forestales afectan zonas habitadas en la Provincia de Concepción, al sur de Chile.

Crédito: Agencias / El Colombiano.