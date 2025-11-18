Chile polarizado: Jara y Kast se medirán en una segunda vuelta decisiva

martes, noviembre 18, 2025

Chile entra a una segunda vuelta marcada por la tensión ideológica. Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, y José Antonio Kast, referente de la derecha más dura, disputarán la presidencia en un escenario polarizado y crucial para el futuro político del país.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las elecciones presidenciales en Chile dejaron un escenario profundamente dividido que llevará al país a una segunda vuelta determinante. Jeannette Jara, representante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, avanzaron a la fase final tras una jornada electoral que reflejó el descontento acumulado y las tensiones ideológicas de los últimos años.

Jara ha logrado posicionarse como la voz de quienes buscan reformas estructurales: fortalecimiento del Estado, ampliación de derechos sociales, mayor protección laboral y un enfoque redistributivo. Su candidatura recoge el espíritu de los movimientos sociales que desde 2019 han impulsado demandas de cambio profundo. Sin embargo, enfrenta resistencia de sectores que temen un giro radical hacia políticas estatistas y un clima económico más incierto.

Por su parte, Kast se presenta como el candidato del orden y la estabilidad. Su mensaje de control de la delincuencia, firmeza frente a la migración irregular y defensa del libre mercado ha captado el apoyo de votantes preocupados por la inseguridad y por la caída del crecimiento económico. Para muchos, Kast representa un contrapeso claro al avance de posiciones de izquierda.

El panorama hacia la segunda vuelta es incierto. Ambos candidatos generan adhesiones fuertes y rechazos intensos, y ninguno aparece con una ventaja definitiva. El voto de centro, junto con el desempeño en debates y alianzas, será clave para definir el resultado final.

El desenlace tendrá repercusiones más allá de las fronteras chilenas, pues el país sigue siendo un referente económico y político en la región.

Relevancia para Ecuador

La evolución política de Chile influye en el clima regional y en la estabilidad sudamericana. Comprender este proceso permite anticipar impactos en alianzas, comercio y dinámicas geopolíticas que también afectan al Ecuador.

Foto de portada: José Antonio Kast y Jeannette Jara disputarán la presidencia de Chile en una segunda vuelta marcada por la polarización.

Créditos: AFP / Vía Getty Images.