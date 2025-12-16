Chile regresa a la derecha por amplia mayoría: nuevo triunfo de la tendencia conservadora global

martes, diciembre 16, 2025

La victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial confirma un giro político profundo en Chile y se inscribe en una tendencia global de fortalecimiento de fuerzas conservadoras.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Chile cerró su proceso electoral presidencial de 2025 con un resultado contundente: José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se impuso con amplia ventaja en la segunda vuelta, marcando el retorno de la derecha al poder tras años de gobiernos progresistas. El triunfo fue celebrado como una señal clara de cambio por sus seguidores y analizado con atención por observadores internacionales.

La campaña de Kast se apoyó en un discurso centrado en seguridad, control migratorio, orden institucional y reactivación económica, mensajes que encontraron eco en un electorado marcado por el cansancio frente a la inseguridad, la inflación y la percepción de inestabilidad política. La derrota del oficialismo refleja también el desgaste de los proyectos de izquierda en la región, en un contexto de descontento social y expectativas económicas incumplidas.

Analistas coinciden en que el resultado chileno no es un hecho aislado. Se suma a una serie de victorias recientes de fuerzas conservadoras en distintos países, configurando lo que algunos denominan un “reacomodo ideológico global”, donde amplios sectores ciudadanos buscan respuestas pragmáticas frente a problemas estructurales persistentes.

El nuevo gobierno enfrentará desafíos complejos: recomponer consensos, gobernar en un escenario polarizado y responder a demandas sociales que siguen vigentes. El tono que adopte Kast en esta nueva etapa será clave para determinar la estabilidad política y social del país.

Relevancia para Ecuador:

El giro político en Chile es una señal regional que Ecuador observa de cerca: muestra cómo el voto ciudadano puede cambiar de rumbo ante el desgaste institucional y plantea lecciones sobre gobernabilidad, diálogo social y expectativas económicas.

Foto de portada: El candidato presidencial José Antonio Kast y su esposa María Pía Adriasola celebran tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en Santiago de Chile.

Crédito: Claudio Santana / Getty Images / The New York Times