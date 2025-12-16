LOADING

Las nuevas restricciones de Trump profundizan la inseguridad migrante en EE. UU.: “Ser residente legal es ser ciudadano de segunda”

Redacción
martes, diciembre 16, 2025
Las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump generan incertidumbre incluso entre residentes legales, ampliando el clima de temor y vulnerabilidad en comunidades migrantes.
Las recientes medidas migratorias anunciadas por Donald Trump han reactivado el debate sobre los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Según testimonios recogidos por medios internacionales, ni siquiera quienes cuentan con residencia legal se sienten hoy protegidos frente a detenciones, revisiones arbitrarias o posibles procesos de expulsión.

 

Las nuevas disposiciones refuerzan controles, amplían facultades de agencias migratorias y endurecen criterios administrativos, creando un escenario en el que la condición de residente deja de ser una garantía de estabilidad. “Ser un residente legal en Estados Unidos es ser un ciudadano de segunda”, resume uno de los testimonios recogidos, reflejando un sentimiento extendido de indefensión.

 

Organizaciones de derechos humanos advierten que estas políticas afectan la cohesión social y generan un impacto psicológico profundo en millones de personas que viven, trabajan y pagan impuestos en el país. Familias mixtas, con miembros ciudadanos y no ciudadanos, se encuentran particularmente expuestas a la incertidumbre.

 

El debate trasciende lo jurídico y se instala en el plano político y ético. Mientras sectores conservadores defienden las medidas como necesarias para la seguridad nacional, críticos sostienen que erosionan principios básicos del Estado de derecho y profundizan la discriminación estructural.

 

Relevancia para Ecuador:
Con una numerosa comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, estas políticas tienen impacto directo en miles de familias del país, tanto en términos humanos como económicos, especialmente por su posible efecto en remesas y estabilidad familiar.

 

Foto de portada: Fila de espera en el edificio federal de Los Ángeles, sede del ICE y del USCIS.

Crédito: Damian Dovarganes (AP) / El País

