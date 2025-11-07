Segunda visita de Kristi Noem: un espaldarazo político de EE. UU. para Daniel Noboa

viernes, noviembre 7, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó su segunda visita a Ecuador en 2025. Su agenda con el presidente Daniel Noboa priorizó cooperación en seguridad, migración, lucha contra el narcotráfico y ciberseguridad, en una señal de respaldo estratégico de Washington a Quito.

La titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, mantuvo en Ecuador una agenda de alto nivel centrada en cooperación operativa y técnica. En su encuentro con el presidente Daniel Noboa, se revisaron mecanismos conjuntos para desarticular redes de narcotráfico y trata de personas, fortalecer controles portuarios y aeroportuarios, y mejorar los intercambios de información e inteligencia entre agencias.

La visita incluyó reuniones con autoridades de seguridad y justicia para acelerar programas de capacitación, asistencia tecnológica (escáneres, sistemas de trazabilidad y análisis de cargas) y protocolos de ciberseguridad orientados a proteger infraestructura crítica. También se discutieron vías ordenadas y seguras de movilidad humana, con énfasis en la protección de niños y mujeres frente a delitos transnacionales.

Para la Casa Blanca, Ecuador es un socio clave en la estabilidad andina por su posición geográfica, sus puertos y la presión del crimen organizado. En ese marco, el DHS busca alinear esfuerzos con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la autoridad aduanera, priorizando resultados medibles: reducción de envíos ilícitos, capturas de cabecillas y mejora de capacidades forenses y de análisis financiero. La señal política es clara: apoyo sostenido a la estrategia de seguridad del gobierno de Noboa y a la cooperación judicial que permita cerrar rutas y mercados ilegales.

Relevancia para Ecuador:

El respaldo del DHS se traduce en herramientas concretas para combatir delitos que afectan directamente a la población y a la economía. Si se ejecuta con métricas y transparencia, este paquete de cooperación puede acelerar la reducción de la violencia, aumentar la confianza internacional y abrir nuevas líneas de inversión y comercio.

Foto de portada: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto al presidente Daniel Noboa, durante su visita para fortalecer la cooperación en seguridad.

Crédito: Presidencia de la República / El Universo