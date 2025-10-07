Israel y Hamás: dos años de guerra y la propuesta de paz de Trump

martes, octubre 7, 2025

Se cumplen dos años del ataque de Hamás contra Israel que desató la guerra en Gaza. Mientras la violencia continúa, Donald Trump plantea una nueva propuesta de paz que divide opiniones: ¿será aceptada por Hamás como un paso real hacia la paz o como una táctica temporal?

Tiempo de lectura: 2 minutos

El 7 de octubre se cumplen dos años del ataque masivo perpetrado por Hamás contra Israel, que desencadenó una guerra prolongada en Gaza. El conflicto ha dejado miles de muertos y una región sumida en la inestabilidad. Israel sostiene que su ofensiva es una respuesta legítima a una organización que nunca ha ocultado su objetivo de borrar del mapa al Estado judío. Hamás, en cambio, se presenta como resistencia frente a lo que califica de ocupación.

En este contexto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado una propuesta de paz. El plan contempla un alto al fuego supervisado internacionalmente y un proceso de negociación directa entre Israel y Hamás, con la mediación de Washington. La iniciativa ha despertado expectativa, aunque también escepticismo: para muchos, surge la duda de si Hamás aceptaría este acuerdo con fines estratégicos temporales más que como un compromiso real con la paz.

Israel, por su parte, recibe la propuesta con cautela, consciente de que en el pasado los acuerdos con Hamás no se han sostenido en el tiempo. La comunidad internacional observa el proceso con atención, en un momento en que la guerra ha elevado las tensiones en toda la región.

El recuerdo de la masacre inicial sigue marcando la memoria israelí, mientras que en Gaza el costo humanitario no deja de crecer. La pregunta sigue abierta: ¿puede una propuesta de paz desde fuera resolver un conflicto que parece no tener fin?

Relevancia para Ecuador

Ecuador mantiene relaciones diplomáticas con Israel y ha condenado el terrorismo en foros internacionales. Además, la diáspora ecuatoriana observa con atención la evolución de un conflicto que impacta la seguridad global y los precios de la energía, factores con repercusiones económicas en América Latina.

Imagen de portada: Donald Trump, al centro, presentó su propuesta de paz para el conflicto entre Israel y Hamás. Aquí. acompañado por representantes de ambos lados.

Crédito: Imagen de archivo / creación ilustrativa con IA.