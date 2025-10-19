LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

¡Histórico! Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latino

Redacción
domingo, octubre 19, 2025
Por primera vez, los latinos superan el 20 % de la población de Estados Unidos, marcando un cambio cultural, económico y político de gran alcance.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El nuevo censo estadounidense confirmó un hecho histórico: uno de cada cinco residentes en Estados Unidos es latino. Este crecimiento sostenido refleja la consolidación de una comunidad que ya supera los 68 millones de personas y está transformando profundamente al país.

Según El Colombiano, el avance latino se expresa en todos los ámbitos: economía, cultura, educación y política. Más de seis millones de latinos ocupan cargos públicos, y los empresarios hispanos generan anualmente más de 800 000 millones de dólares en actividad económica.

 

Las ciudades con mayor presencia latina son Los Ángeles, Miami, Houston y Nueva York, pero el fenómeno también se expande a estados tradicionalmente anglosajones como Iowa, Ohio y Carolina del Norte. Además, el español se consolida como el segundo idioma del país, hablado habitualmente por más de 43 millones de personas.

 

Este auge no está exento de desafíos: la discriminación, el acceso desigual a la salud y la educación, y las políticas migratorias restrictivas siguen afectando a millones de familias. Sin embargo, los expertos coinciden en que la fuerza demográfica y cultural de los latinos será decisiva en las próximas décadas.

Relevancia para Ecuador:
Con una comunidad ecuatoriana creciente en EE. UU., este fenómeno refuerza la importancia de las redes de migrantes como motor económico y social. El protagonismo latino también abre nuevas oportunidades para fortalecer los vínculos culturales, comerciales y diplomáticos con la región.

Foto de portada: Grupo de personas sostienen una gran bandera compuesta por los colores y símbolos de varios países latinoamericanos. Simboliza la diversidad y el peso creciente de la comunidad latina en Estados Unidos.
Crédito: El Colombiano / Agencias internacionales.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

EE. UU. intensifica su campaña para sacar a Nicolás Maduro del poder
El asesinato del activista trumpista Charlie Kirk reaviva el fantasma de la violencia política en EEUU
Una nueva inyección contra el VIH promete erradicar la epidemia: EE. UU. anuncia financiamiento
Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU. polémica medida

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com