Cuba considera atacar territorio estadounidense utilizando drones de Rusia e Irán

viernes, mayo 22, 2026

La posibilidad planteada por sectores vinculados al régimen cubano vuelve a elevar las tensiones entre La Habana y Estados Unidos.

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Sectores vinculados al régimen cubano consideran la posibilidad de atacar territorio estadounidense utilizando drones desarrollados por Rusia e Irán, según reportes difundidos por medios internacionales.

La información vuelve a colocar a Cuba dentro del complejo escenario geopolítico internacional y genera preocupación por una posible escalada de tensiones en el continente.

El reporte sostiene que la isla analizaría capacidades tecnológicas y militares asociadas a aliados estratégicos como Moscú y Teherán.

Analistas consideran que el tema refleja el creciente alineamiento político y militar entre Cuba, Rusia e Irán frente a Estados Unidos.

La situación aparece además en un contexto global marcado por conflictos internacionales, tensiones nucleares y expansión del uso militar de drones.

Washington mantiene desde hace décadas una relación extremadamente tensa con el régimen cubano, especialmente en temas de seguridad, sanciones económicas y cooperación internacional.

Especialistas advierten que declaraciones o planteamientos de este tipo incrementan la percepción de riesgo regional y elevan la sensibilidad diplomática entre distintos gobiernos.

El uso de drones en conflictos internacionales se ha convertido además en uno de los principales desafíos militares y estratégicos de los últimos años.

Relevancia para Ecuador:

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos forman parte de un escenario internacional que impacta la estabilidad regional y la geopolítica latinoamericana.

El avance de nuevas tecnologías militares también genera preocupación creciente a nivel global.

Foto de portada: Miembros del ejército cubano participan en la tradicional Marcha de las Antorchas en La Habana. Crédito: REUTERS / Norlys Pérez