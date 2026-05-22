Cuba considera atacar territorio estadounidense utilizando drones de Rusia e Irán

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Sectores vinculados al régimen cubano consideran la posibilidad de atacar territorio estadounidense utilizando drones desarrollados por Rusia e Irán, según reportes difundidos por medios internacionales.
La información vuelve a colocar a Cuba dentro del complejo escenario geopolítico internacional y genera preocupación por una posible escalada de tensiones en el continente.
El reporte sostiene que la isla analizaría capacidades tecnológicas y militares asociadas a aliados estratégicos como Moscú y Teherán.
Analistas consideran que el tema refleja el creciente alineamiento político y militar entre Cuba, Rusia e Irán frente a Estados Unidos.
La situación aparece además en un contexto global marcado por conflictos internacionales, tensiones nucleares y expansión del uso militar de drones.
Washington mantiene desde hace décadas una relación extremadamente tensa con el régimen cubano, especialmente en temas de seguridad, sanciones económicas y cooperación internacional.
Especialistas advierten que declaraciones o planteamientos de este tipo incrementan la percepción de riesgo regional y elevan la sensibilidad diplomática entre distintos gobiernos.
El uso de drones en conflictos internacionales se ha convertido además en uno de los principales desafíos militares y estratégicos de los últimos años.
Relevancia para Ecuador:
Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos forman parte de un escenario internacional que impacta la estabilidad regional y la geopolítica latinoamericana.
El avance de nuevas tecnologías militares también genera preocupación creciente a nivel global.
Foto de portada: Miembros del ejército cubano participan en la tradicional Marcha de las Antorchas en La Habana. Crédito: REUTERS / Norlys Pérez
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