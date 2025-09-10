Netflix permitirá revivir escenas favoritas en clips personalizados

miércoles, septiembre 10, 2025

La plataforma estrenó una función que permite a los usuarios crear y compartir fragmentos de sus series y películas favoritas.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Netflix anunció una nueva herramienta que permitirá a los usuarios seleccionar y guardar escenas específicas de sus series o películas favoritas en forma de clips personalizados. Esta innovación busca fortalecer la interacción de los suscriptores con el contenido y generar mayor dinamismo en redes sociales.

Con esta función, disponible inicialmente en algunos países, los usuarios podrán escoger fragmentos de entre 15 y 90 segundos, personalizarlos con subtítulos o efectos y compartirlos en plataformas como Instagram, TikTok o WhatsApp. El objetivo de Netflix es ampliar la experiencia de consumo y dar a los espectadores la posibilidad de revivir sus momentos más memorables.

Expertos en tecnología señalan que la iniciativa busca competir con tendencias actuales en el entretenimiento digital, donde el microcontenido es clave para atraer audiencias jóvenes. Además, se espera que la herramienta incentive a nuevos usuarios a explorar títulos completos tras ver clips compartidos por amigos o en redes.

Relevancia para Ecuador

La función abre nuevas posibilidades para creadores de contenido, influencers y usuarios ecuatorianos, quienes podrán interactuar de manera más dinámica con el catálogo de Netflix y participar activamente en la cultura digital global.