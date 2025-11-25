Netflix abrió su primer parque temático: una casa donde sus series cobran vida

martes, noviembre 25, 2025

Netflix inaugura su primer parque temático en Estados Unidos, un espacio inmersivo que recrea ambientes icónicos de sus series más populares para atraer a miles de visitantes.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Netflix abrió oficialmente su primer parque temático, una experiencia inmersiva que transforma escenarios de sus series más exitosas en espacios físicos donde los visitantes pueden interactuar directamente con los universos narrativos de la plataforma. El proyecto, denominado Netflix House, busca expandir la marca más allá del streaming y consolidarse como un actor relevante en la industria del entretenimiento presencial.

El parque incluye recreaciones completas de habitaciones, pasillos, locales y ambientes emblemáticos de programas de alto impacto global. Los visitantes pueden recorrer escenarios como la habitación de Wednesday, la estética neón de Stranger Things, o zonas inspiradas en realities y producciones originales. Cada espacio está diseñado para ofrecer experiencias sensoriales, actividades temáticas y contenido exclusivo.

Este tipo de iniciativas responde a la estrategia de Netflix de diversificar sus fuentes de ingreso en medio de una competencia creciente en el sector del streaming. La apertura del parque busca fortalecer el vínculo emocional con los fans, generar contenido viral en redes sociales y convertirse en un destino turístico para seguidores internacionales.

El anuncio ha tenido buena recepción en el mercado estadounidense y se espera que el modelo se replique en otras ciudades del mundo. La compañía evalúa ya nuevas experiencias temáticas, productos licenciados y eventos especiales como parte del desarrollo de su brazo de entretenimiento físico.

Relevancia para Ecuador

Las estrategias de expansión de plataformas globales impactan el consumo cultural local y anticipan tendencias en entretenimiento que podrían replicarse en la región.

Foto de portada: Escenario temático de Netflix House, inspirado en reconocidas series de la plataforma.

Crédito: Jesús Sérvulo González / El País