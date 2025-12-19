La segunda parte de Cien años de soledad llegará a Netflix en agosto

viernes, diciembre 19, 2025

Netflix confirmó que la segunda parte de la esperada adaptación de Cien años de soledad se estrenará en agosto, consolidando uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma en América Latina.

La plataforma Netflix anunció que la segunda parte de la serie Cien años de soledad, basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, llegará a su catálogo en agosto. La producción, realizada íntegramente en Colombia, ha despertado gran expectativa por la fidelidad narrativa y estética con la que se ha retratado el universo de Macondo.

La serie representa un hito para la televisión latinoamericana, no solo por adaptar una de las novelas más influyentes de la literatura universal, sino también por el cuidado puesto en la reconstrucción histórica, los escenarios naturales y el trabajo actoral. La primera parte fue recibida con amplio interés por la crítica y el público, abriendo el camino para una continuación igualmente ambiciosa.

En esta segunda entrega, la historia profundizará en el destino de los Buendía, sus pasiones, conflictos y contradicciones, manteniendo el tono mágico y trágico que caracteriza la obra de García Márquez. El personaje del coronel Aureliano Buendía seguirá siendo eje central de la narrativa, símbolo de la soledad, el poder y el desencanto.

Netflix ha apostado por una producción de alto nivel técnico, con talento regional y una puesta en escena que busca respetar el legado literario del Nobel colombiano, evitando simplificaciones y apostando por una narración compleja y pausada.

El anuncio refuerza la creciente presencia de contenidos latinoamericanos en las plataformas globales, posicionando a la región como un referente cultural de alcance mundial.

Relevancia para Ecuador:

El estreno reafirma el valor de la literatura latinoamericana en la industria audiovisual global y abre oportunidades para creadores y audiencias de la región, incluido Ecuador.

Foto de portada: El coronel Aureliano Buendía en primer plano, acompañado por personajes clave de la serie ambientada en Macondo.

Crédito: Agencia EFE.