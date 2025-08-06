LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Tensión entre Colombia y Perú por isla del Amazonas

Redacción
miércoles, agosto 6, 2025
El presidente Gustavo Petro acusó al Perú de "apropiarse" unilateralmente de la isla Santa Rosa en el río Amazonas, lo cual ha elevado la tensión bilateral, en plena etapa preelectoral colombiana.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La escalada diplomática entre Colombia y Perú se suscita por la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, que incluye la isla homónima en el Amazonas, en una zona de triple frontera con Brasil y Colombia.

Petro afirmó que Perú violó el Tratado de Río de Janeiro de 1934 y el Salomón‑Lozano (1922–1936), y acusó al país vecino de afectar los derechos colombianos sobre el río Amazonas.

La Cancillería colombiana exigió activar la Comisión Mixta Permanente para resolver técnicamente el tema, mientras que Perú defiende que la jurisdicción es legítima desde hace décadas, basándose en tratados históricos.

Petro también trasladó la celebración de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia en 1819, a Leticia, ciudad estratégica en la Amazonía colombiana, como gesto simbólico de reafirmación territorial.

La oposición colombiana observa en esta disputa un acto con implicaciones políticas, dada la cercanía de elecciones, lo que suma presión interna al conflicto.

Relevancia para Ecuador:
Como vecino y miembro también de la Amazonía histórica, Ecuador debe seguir esta disputa con atención, dada su eventual repercusión en cooperación transfronteriza, control fluvial y dinamismo geopolítico regional.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Uribe condenado por soborno y fraude procesal. EE. UU. y Marco Rubio critican la sentencia
EE. UU. y Colombia retiran a sus diplomáticos en medio de la mayor crisis bilateral en décadas
¿Golpe blando o jugada política? Petro señala a Márquez y consolida su poder
La Fiscalía de Colombia ve motivaciones políticas en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com