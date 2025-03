Marco Rubio declaró “Persona non Grata” al embajador de Sudáfrica en EEUU

Tiempo de lectura: 2 minutos

(Desde Washington, Estados Unidos) Marco Rubio declaró “Persona non Grata” al embajador de Sudáfrica en Estados Unidos, Embrahim Rasool, por considerar que Donald Trump es el líder del movimiento mundial supremacista blanco.

La declaración del secretario de Estado exhiben las complejas relaciones diplomáticas entre ambos países, que se tensionaron tras los cuestionamientos de la administración republicana a la decisión del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa de avalar una ley de expropiación de tierras.

“El embajador de Sudáfrica en los Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país. Ebrahim Rasool es un político que incita al racismo, que odia a Estados Unidos y odia a @POTUS. No tenemos nada que discutir con él y por eso se le considera PERSONA NON GRATA”, posteó Rubio en la cuenta oficial del Departamento de Estado.

Tras las declaraciones de Rubio, Estados Unidos expulsará al embajador de Sudáfrica por agraviar al presidente Trump.