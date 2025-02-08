Elon Musk revisará también los gastos del Pentágono, anuncia Trump

sábado, febrero 8, 2025

Musk, el hombre más rico del mundo, ordenó desmantelar la Usaid, la mayor agencia humanitaria del planeta, lo que pone en peligro programas que salvan vidas a millones de personas en todo el mundo, según denuncian organizaciones de la sociedad civil.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Washington (EFE).- El magnate Elon Musk se encargará también de llevar a cabo una revisión profunda de los gastos del Pentágono dentro de sus funciones como encargado del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El Pentágono, el Departamento de Educación… Prácticamente todo. Vamos a pasar por todo», dijo el republicano cuando le preguntaron al respecto en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

En lo que parece una referencia a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que está siendo desmantelada tras una revisión de Musk, Trump afirmó que el nuevo Gobierno se encontró una «situación horrible» y que probablemente «el 97 % de la gente ha sido despedida».

«Le he ordenado que vaya a investigar Educación, que revise el Pentágono, que es el Ejército. Lamentablemente encontraremos algunas cosas bastante malas, pero no creo que proporcionalmente vayamos a ver algo como lo que acabamos de ver», añadió.

Según un análisis de la cadena CNN, la mitad de los gastos discrecionales del presupuesto federal para 2024 se destinan a programas de Defensa.

Musk y el desmantelamiento de Usaid

Musk, el hombre más rico del mundo, ordenó desmantelar la Usaid, la mayor agencia humanitaria del planeta, lo que pone en peligro programas que salvan vidas a millones de personas en todo el mundo, según denuncian organizaciones de la sociedad civil.

El diario The New York Times apunta que casi la totalidad de sus 10.000 empleados se eliminarán y solo quedará un pequeño grupo de 290 trabajadores.

El Gobierno de Trump sostiene que la Usaid es ineficiente, que subvenciona innecesarios programas de igualdad y sostenibilidad en el mundo y que sus trabajadores se «insubordinaron» ante la orden de suspender la ayuda humanitaria.

Musk ha recibido críticas por la oposición demócrata debido al enorme poder que tiene en la nueva Administración y la opacidad con la que opera su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés). EFE