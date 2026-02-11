Elon Musk pospone su sueño de colonizar Marte: “Construir una ciudad en la Luna es la nueva prioridad de SpaceX”

miércoles, febrero 11, 2026

El empresario Elon Musk anunció un giro estratégico en los planes de SpaceX: la construcción de una ciudad en la Luna se convierte en la nueva prioridad, mientras el proyecto de colonizar Marte queda postergado.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, sorprendió al anunciar que su ambicioso plan de colonizar Marte será aplazado, al menos en el corto y mediano plazo. En su lugar, la compañía enfocará sus esfuerzos en el desarrollo de una infraestructura permanente en la Luna, que sirva como plataforma intermedia para futuras misiones espaciales.

Musk explicó que establecer una presencia humana sostenida en la Luna permitirá reducir riesgos tecnológicos, optimizar costos y acelerar el aprendizaje necesario para misiones más lejanas. La idea de una “ciudad lunar” contempla bases habitables, sistemas de energía autónomos y una logística constante de transporte desde la Tierra.

El proyecto se apoya en el desarrollo del cohete Starship, diseñado para transportar grandes cargas y tripulación. SpaceX ya colabora con la NASA en misiones vinculadas al programa Artemis, que busca el regreso de astronautas a la superficie lunar en esta década.

Especialistas en exploración espacial señalan que la Luna ofrece ventajas estratégicas: menor distancia, tiempos de viaje más cortos y la posibilidad de utilizar recursos locales, como el hielo de agua, para producir oxígeno y combustible. Estos factores convierten al satélite natural en un laboratorio ideal para la expansión humana en el espacio.

Aunque el sueño marciano no desaparece, Musk reconoció que los desafíos técnicos, financieros y humanos son enormes. La estrategia lunar permitirá, según sus palabras, “dar pasos más seguros antes de saltar al planeta rojo”.

Relevancia para Ecuador:

El avance de la exploración espacial y de las tecnologías asociadas tiene impactos indirectos en países como Ecuador, desde el desarrollo de telecomunicaciones y satélites hasta la transferencia de innovación científica y tecnológica a nivel global.

