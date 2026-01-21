Alerta global de Elon Musk: la escasez de electricidad amenaza la revolución tecnológica

miércoles, enero 21, 2026

Elon Musk advirtió que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías podría verse frenado por una inminente escasez de electricidad a escala global.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El empresario y fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, lanzó una advertencia que ha generado preocupación en los sectores tecnológico y energético: el mundo podría no contar con suficiente electricidad para sostener el vertiginoso avance de la inteligencia artificial, los centros de datos y la digitalización global.

Según Musk, el desarrollo de modelos de IA, cada vez más complejos, exige una capacidad energética sin precedentes. Los grandes centros de datos, que funcionan las 24 horas del día, consumen enormes cantidades de electricidad, lo que presiona infraestructuras que, en muchos países, ya muestran signos de saturación. Esta situación podría convertirse en un cuello de botella crítico para la innovación tecnológica en los próximos años.

El empresario subrayó que, aunque la transición hacia energías renovables avanza, su ritmo no es suficiente para compensar la creciente demanda energética impulsada por la digitalización. A esto se suma la electrificación del transporte, la industria y los hogares, lo que incrementa aún más la presión sobre los sistemas eléctricos nacionales.

Musk también señaló que la solución no pasa únicamente por generar más energía, sino por invertir en redes eléctricas más robustas, sistemas de almacenamiento eficientes y tecnologías que optimicen el consumo. De no hacerlo, advirtió, el progreso tecnológico podría ralentizarse de forma significativa, afectando no solo a la industria, sino también al crecimiento económico global.

La advertencia se produce en un contexto en el que gobiernos y empresas tecnológicas compiten por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, considerada una de las palancas clave del poder económico y geopolítico del siglo XXI.

Relevancia para Ecuador:

La alerta pone sobre la mesa la necesidad de que países como Ecuador planifiquen su futuro energético si aspiran a integrarse plenamente en la economía digital y atraer inversiones tecnológicas.

Foto de portada: Elon Musk advirtió que la energía disponible podría no alcanzar para sostener el avance tecnológico.

Crédito: Getty Images