Las multas electorales se pagarán en línea y bancos desde el 16 de septiembre 2024

Redacción
viernes, septiembre 13, 2024
El CNE aprobó un reglamento que regirá la medida. Pero, no solamente se podrá pagar en línea sino también en efectivo en bancos y cooperativas del sistema financiero nacional
¿Tiene una multa pendiente de pagar en el Consejo Nacional Electoral (CNE)? Ahora será posible pagarlas en línea. El órgano electoral habilitará desde el 16 de septiembre la opción.

Para que esto sea viable, el CNE aprobó un reglamento que regirá la medida. Pero, no solamente se podrá pagar en línea sino también en efectivo en bancos y cooperativas del sistema financiero nacional.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el reglamento que da viabilidad para que la ciudadanía pague sus multas electorales mediante dos modalidades”, informó el órgano electoral.

Así se podrá pagar las multas electorales

Pagos en línea. Para esto se podrá utilizar la tarjeta de débito y otras formas de pago que implemente la red de servicios Facilito.

Pagos en efectivo. Esto se podrá hacer con depósitos en bancos y cooperativas del país, comercios minoristas, puntos propios y entidades aliadas a la red Facilito.

Los pagos ya no realizarán en las Delegaciones Provinciales

Hasta las 12:30 de este 13 de septiembre de 2024, el pago de las multas electorales se podrá hacer en las Delegaciones Provinciales del CNE. Esta disposición la adoptó la entidad este 13 de septiembre.

 

Texto Telemazonas

https://www.teleamazonas.com/multas-electorales-cne-pago-en-linea/

