Copa América 2024: Los dos récords increíbles por los que va Messi

El 10 de la Selección Argentina va por más. Cuando comience el partido vs. Canadá, romperá una marca. Y tiene chances de adueñarse de otra.

Por récords o por decir que jugué cinco o seis mundiales, no. Nunca le di importancia a los récords. Si bien está genial tener récords y seguir logrando cosas, no estaría en un Mundial solo por decir ‘estuve en seis mundiales'”, reconoció Lionel Messi hace una semana. Sin embargo, hay que reconocerlo: si Leo no va a los récords, los récords van hacia él. Y a horas del inicio de una nueva Copa América, el 10 de la Selección Argentina está muy cerca de quedarse con dos marcas para la historia.

Selección: Messi quiere ser el que más jugó y el máximo goleador

El mundo gira a su alrededor, mientras él se esfuerza por no detenerse a reflexionar demasiado. En esta Copa América, Lionel Messi tiene la oportunidad de hacer historia tanto en lo personal como en la competencia. Si juega un minuto contra Canadá, se convertirá en el jugador con más presencias en el torneo, que ya lleva 108 años. Con este partido, sumaría su aparición número 35, superando al arquero chileno Sergio Livingstone, quien ostentaba la marca de 34 partidos desde 1953. Pero Messi puede establecer más récords, tanto individuales como colectivos.

Aunque más complicado, Messi también podría convertirse en el máximo goleador en la historia del torneo. Actualmente, ha marcado 13 goles en las seis ediciones que ha jugado. Los máximos goleadores de la Copa América tienen 17 goles, un récord que Messi podría alcanzar. Busca igualar la marca de Tucho Méndez, que jugó en la década de 1940, y del brasileño Zizinho, activo entre 1940 y 1950. Es difícil, pero no imposible.

Para Messi, aunque es un honor seguir escribiendo páginas en la historia, su enfoque está en lo colectivo. Se preparó especialmente para este torneo, jugando los últimos partidos con el Inter de Miami y evitando lesiones, algo que le afectó a principios de 2024. Sabe que ya no tiene el físico de cuando tenía 20 años y jugó su primera Copa América en Venezuela. Necesita administrar sus esfuerzos, considerando el desgaste. Con el clima caluroso y húmedo que se espera, Messi está listo para jugar todos los minutos si es necesario.

El competidor en él sigue vivo. Messi quiere más. Aspira al bicampeonato de América en lo que será su última Copa y la despedida de Ángel Di María. Entiende que será un torneo especial y que todos querrán vencer al campeón. “Cuando comienza un campeonato, sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil, y más en esta Copa América. Pero creo que hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes”, señaló.

Messi siente el afecto del hincha. Encuentra similitudes entre Qatar 2022 y la Copa América 2024. La gente se lo demuestra en cada paso, y ese cariño infinito que fue crucial en Doha se repite ahora en Atlanta. Es un adelanto de lo que se verá en cada sede donde juegue la Selección. Todos quieren verlo campeón de nuevo. Los argentinos, por supuesto, pero también los aficionados de países que serán rivales de la Scaloneta. Y Messi persigue ese sueño, con su fórmula secreta…

Messi, el argentino con más convocatorias a la Copa América

Además de ser el jugador con más presencias y más goles en la Copa América, Leo está a punto de una marca histórica para el fútbol argentino. El uruguayo Ángel Romano y el ecuatoriano Alex Aguinaga son los futbolistas con más participaciones en el certamen continental, con ocho cada uno. En cuanto a los argentinos, el escalón más alto está compartido entre Messi (2007-2011-2015-2016-2019-2021) y Américo Tesoriere (1920, 1921, 1922, 1923, 1924 y 1925) con seis. Por lo tanto, la Pulga quedaría en soledad con disputar apenas un minuto frente a Canadá.

Copa América: jugadores con más presencias

Sergio Livingstone (Chile): 34 partidos

Lionel Messi (Argentina): 34 partidos

Zizinho (Brasil): 33 partidos

Víctor Ugarte (Bolivia): 30 partidos

Carlos Valderrama (Colombia): 27 partidos

Copa América: máximos goleadores de la competencia

Norberto Méndez (Argentina): 17 goles

Zizinho (Brasil ): 17 goles

Teodoro Fernández (Perú): 15 goles

Severino Varela (Uruguay): 15 goles

Paolo Guerrero (Perú): 14 goles

Eduardo Vargas (Chile): 14 goles

Lionel Messi (Argentina): 13 goles

