Javier Milei gana con contundencia las legislativas en Argentina

martes, octubre 28, 2025

El presidente argentino Javier Milei obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas, consolidando su poder político y desplazando a las fuerzas tradicionales. Con una mayoría clara en el Congreso, el mandatario busca acelerar sus reformas económicas y políticas más controvertidas.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Argentina vivió una jornada electoral que redefinió su mapa político. El presidente Javier Milei logró una victoria contundente en las elecciones legislativas, asegurando la mayoría en ambas cámaras del Congreso y debilitando a los partidos tradicionales que dominaron el escenario político durante décadas.

Su coalición, La Libertad Avanza, consiguió más del 55% de los votos a nivel nacional, impulsada por el apoyo de sectores que respaldan su discurso de ruptura con el “modelo político del gasto y la corrupción”. Milei anunció que con este resultado “comienza una nueva era de libertad económica y responsabilidad fiscal”, anticipando que avanzará en la dolarización y en una profunda reforma del Estado.

La oposición, encabezada por el peronismo y la coalición Juntos por el Cambio, reconoció los resultados y advirtió sobre los riesgos de un giro “demasiado abrupto” en la economía y en las relaciones internacionales del país.

Los mercados reaccionaron positivamente a la victoria oficialista, con un repunte del peso argentino y de los bonos soberanos, aunque analistas advierten que el desafío principal será traducir el respaldo popular en estabilidad institucional.

Relevancia para Ecuador:

El resultado argentino marca un cambio profundo en la política regional. Las reformas que impulsa Milei podrían influir en otros gobiernos latinoamericanos con tendencias liberales y reabrir el debate sobre el papel del Estado y el gasto público, temas también presentes en Ecuador.

Fotografía de portada: Javier Milei celebra su triunfo electoral con simpatizantes en Buenos Aires.

Crédito de la foto: AFP.