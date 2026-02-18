Los jóvenes “therians”: identidad animal, comportamiento público y polémica en Argentina

miércoles, febrero 18, 2026

La tendencia de jóvenes que se identifican como “therians” —personas que afirman sentirse animales— genera debate en Argentina tras denuncias por comportamientos públicos y episodios de mordeduras.

Una tendencia juvenil conocida como “therians” ha ganado visibilidad en Argentina y otros países. Se trata de jóvenes que afirman identificarse espiritualmente o psicológicamente con animales y que, en algunos casos, adoptan comportamientos públicos asociados a esa identidad.

El fenómeno comenzó principalmente en redes sociales, donde comunidades virtuales comparten experiencias, símbolos y expresiones vinculadas a esta forma de autoidentificación. Sin embargo, en los últimos meses la práctica ha trascendido el entorno digital y ha generado controversia en espacios públicos.

Autoridades locales han reportado denuncias relacionadas con comportamientos que incluyen aullidos en plazas y, en algunos casos, episodios de mordeduras que derivaron en intervenciones policiales o médicas. Esto ha abierto un debate sobre límites, convivencia social y salud mental.

Especialistas advierten que es importante diferenciar entre expresión simbólica, identidad juvenil y conductas que puedan representar riesgo para terceros. El fenómeno también plantea interrogantes sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de identidades en adolescentes.

Mientras tanto, el tema continúa generando discusión en medios y plataformas digitales.

Relevancia para Ecuador:

Las tendencias juveniles digitales suelen expandirse rápidamente en la región. Comprender estos fenómenos permite anticipar debates sociales y fortalecer políticas de prevención y orientación en contextos educativos.

Pie de foto: Grupo de jóvenes identificados como “therians” en espacio público, tendencia que comenzó en redes sociales y se ha trasladado a entornos presenciales.

Crédito: Tomada de redes sociales / El Colombiano