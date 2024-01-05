Una periodista en Israel es captada en vivo con un arma

viernes, enero 5, 2024

Este es el nuevo panorama que se presenta en el país que se desencadenó a raíz de la inseguridad que sienten las mujeres. Por tal motivo, han optado por aprender a utilizar estas armas y empezar a llevarlas hasta en sus lugares de trabajo

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Una imagen en redes sociales de la presentadora de noticias israelí Lital Shmesh ha dado bastante de qué hablar debido a que se puede observar que porta en su cintura un arma de fuego al momento de salir en vivo.

Los usuarios en las diversas redes sociales lo atribuyen al temor que debe sentir la periodista ante otro posible ataque de Hamás, como el que ocurrió el pasado 7 de octubre del 2023.

Lo que más impacta de la imagen es que Lital Shemesh, parte del equipo de noticias del Canal 14, apareció al aire con el arma metida dentro de sus pantalones, mientras que parte de los micrófono se hallaban en la silla en la que Shemesh estaba ubicada.

Ecuavisa informa que la presentadora también es corresponsal para la Autoridad de Transmisión Nacional de Israel (IBA) y con el Canal ilTV en inglés. Hizo sus estudios de posgrado en Estudios Judíos Americanos.