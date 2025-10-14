Tras la liberación de rehenes, el reto ahora es convertir la tregua en un proceso de paz duradero

martes, octubre 14, 2025

Con la liberación de los últimos 20 rehenes con vida, Israel y Hamás cumplen el acuerdo mediado por potencias internacionales. Aunque el hecho marca un alivio humanitario y diplomático, el desafío sigue siendo transformar la tregua en un proceso de paz estable y sostenible.

La liberación de los 20 rehenes que seguían con vida en la Franja de Gaza fue recibida con alivio y esperanza en Israel y en gran parte del mundo. Con este acto se cumple el acuerdo humanitario mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar, que durante semanas negociaron intensamente para garantizar la entrega de los cautivos y el ingreso de ayuda humanitaria a los territorios palestinos.

A pesar de este logro, el camino hacia la paz sigue siendo complejo. Israel ha reiterado que mantendrá su política de seguridad y su control sobre Gaza mientras Hamás no desmantele su estructura militar, mientras que el movimiento islamista asegura que la tregua no implica una renuncia a la “resistencia”. Las posiciones permanecen rígidas, y el temor a una reanudación de la violencia es compartido por gran parte de la comunidad internacional.

Para los analistas, la liberación de los rehenes es un paso humanitario significativo, pero no garantiza un cambio estructural en el conflicto. La región enfrenta ahora el reto de construir un proceso político que permita consolidar la paz y evitar un nuevo ciclo de retaliaciones. La intervención de los mediadores será clave para mantener abiertos los canales diplomáticos y evitar un colapso de la tregua.

Relevancia para Ecuador:

La resolución pacífica de los conflictos internacionales es un principio fundamental de la política exterior ecuatoriana. Este episodio reafirma la importancia del diálogo, la cooperación multilateral y el respeto al derecho internacional como caminos para preservar la estabilidad global.

Foto de portada: Representantes de varios países participan en una reunión diplomática para consolidar la tregua entre Israel y Hamás, con banderas visibles y ambiente de diálogo.

Crédito de la foto: El País