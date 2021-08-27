Largas filas fuera de la embajada de México para obtener la visa

viernes, agosto 27, 2021

México exigirá visa a los ecuatorianos que viajen a ese país, debido a que siete de cada 10 migrantes que se trasladan allá, no regresan

A partir del 4 de septiembre de 2021, México exigirá visa a los ecuatorianos que viajen a ese país, debido a que siete de cada 10 migrantes que se trasladan allá, no regresan, según la Embajada de México en Ecuador.

La razón de suspender temporalmente el requisito de visita es que un alto número de personas que viajan gracias a esta facilidad no van a realizar actividades de turismo, sino que planean transitar por México para dirigirse a otro país, en una situación de riesgo.

Según Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada en Quito, la medida es unilateral y no fue consensuada con la Cancillería de Ecuador. Las autoridades de la nación azteca informaron que los ecuatorianos que ya compraron un boleto de avión para viajar a México, entre el 4 y el 30 de septiembre, podrán presentarse en las instalaciones de la Embajada para obtener una cita extraordinaria hasta el 30 de agosto desde las 09:00. Cientos de ecuatorianos acuden diariamente a la Embajada de ese país, ubicada en las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre, norte de Quito, para realizar trámites.