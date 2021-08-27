Largas filas fuera de la embajada de México para obtener la visa

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
A partir del 4 de septiembre de 2021, México exigirá visa a los ecuatorianos que viajen a ese país, debido a que siete de cada 10 migrantes que se trasladan allá, no regresan, según la Embajada de México en Ecuador.
La razón de suspender temporalmente el requisito de visita es que un alto número de personas que viajan gracias a esta facilidad no van a realizar actividades de turismo, sino que planean transitar por México para dirigirse a otro país, en una situación de riesgo.
Según Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada en Quito, la medida es unilateral y no fue consensuada con la Cancillería de Ecuador. Las autoridades de la nación azteca informaron que los ecuatorianos que ya compraron un boleto de avión para viajar a México, entre el 4 y el 30 de septiembre, podrán presentarse en las instalaciones de la Embajada para obtener una cita extraordinaria hasta el 30 de agosto desde las 09:00. Cientos de ecuatorianos acuden diariamente a la Embajada de ese país, ubicada en las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre, norte de Quito, para realizar trámites.
La mañana de este viernes 27 de agosto del 2021, más de 100 personas hicieron fila en la puerta de la Embajada para realizar los trámites. La fila comenzaba en el pasaje California y avanzaba hasta la 6 de Diciembre. De ahí se extendía hasta la Naciones Unidas. Antes de que esa entidad comience a atender al público, la gente revisaba sus documentos y los organizaba en carpetas.
Algunas personas afirmaron haber llegado desde las 03:30 para realizar el trámite de visado a México, su motivo de viaje es laboral y adquirieron los boletos hace tres meses.
La Embajada de México en Ecuador abrió un canal extraordinario para los ecuatorianos que buscan una cita para obtener una visa.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario