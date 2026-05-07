Morir por la Revolución: Cuba pide al pueblo que se inmole, pero “la gente tiene hambre y está disgustada”

jueves, mayo 7, 2026

Mientras el Gobierno cubano reivindica el espíritu revolucionario en las celebraciones del Primero de Mayo, crece el malestar ciudadano por la crisis económica y la escasez.

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Las celebraciones del Primero de Mayo en Cuba estuvieron marcadas este año por una fuerte carga política y un contexto social cada vez más complejo.

El Gobierno volvió a convocar a la población a defender la Revolución y resistir las presiones externas, especialmente frente a Estados Unidos.

Sin embargo, detrás de los actos oficiales y los discursos ideológicos, persiste una realidad económica difícil para gran parte de la población.

La escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos continúa afectando la vida cotidiana en la isla.

Diversos reportajes internacionales reflejan además un creciente cansancio social y una sensación de incertidumbre entre muchos ciudadanos.

Aunque el aparato político mantiene capacidad de movilización, las dificultades económicas se han convertido en el principal desafío interno del país.

La migración masiva de cubanos en los últimos años también evidencia el desgaste acumulado.

El caso cubano vuelve así a plantear preguntas sobre sostenibilidad económica, legitimidad política y capacidad de adaptación del modelo actual.

Relevancia para Ecuador:

El tema tiene impacto regional porque Cuba sigue siendo una referencia política e ideológica en América Latina.

Además, la crisis económica y migratoria cubana influye en dinámicas sociales y políticas que también afectan a otros países de la región.

Foto de portada: Participantes en las celebraciones del Primero de Mayo en Cuba, en medio de un contexto marcado por dificultades económicas y tensiones políticas.

Crédito: Lisette Poole para The New York Times