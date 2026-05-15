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Miles de muertes podrían evitarse con un hábito tan simple como lavarse las manos

Redacción
viernes, mayo 15, 2026
Estudios internacionales advierten que la falta de higiene de manos continúa siendo una de las principales causas de propagación de enfermedades y muertes prevenibles.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Aunque pueda parecer un hábito cotidiano y sencillo, lavarse correctamente las manos continúa siendo una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas.

Diversos estudios internacionales señalan que millones de infecciones podrían evitarse cada año mediante una adecuada higiene de manos.

La Organización Mundial de la Salud y especialistas en salud pública insisten en que esta práctica reduce significativamente transmisión de bacterias, virus y enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

El problema afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

En muchos lugares del mundo persisten dificultades relacionadas con acceso a agua potable, educación sanitaria y hábitos de higiene.

La pandemia de COVID-19 reforzó la importancia del lavado frecuente de manos, aunque expertos advierten que con el paso del tiempo muchas personas han relajado nuevamente estas prácticas.

La higiene adecuada sigue siendo considerada una herramienta fundamental de salud pública.

Especialistas recuerdan que pequeños hábitos cotidianos pueden tener enormes efectos sobre prevención de enfermedades.

La educación sanitaria continúa siendo clave para reducir riesgos y salvar vidas.

Relevancia para Ecuador:

La promoción de hábitos de higiene sigue siendo fundamental en Ecuador, especialmente en escuelas, espacios públicos y comunidades vulnerables.

La prevención sanitaria puede reducir enfermedades y aliviar presión sobre sistemas de salud.

Foto: La creciente rivalidad entre China y Estados Unidos redefine el equilibrio político y económico internacional.
Crédito: Imagen adaptada para Dialoguemos.ec

 

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