Bolivia: resultados de la primera vuelta y qué esperar del balotaje

lunes, agosto 18, 2025

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga lideran la primera vuelta en Bolivia, tras una elección pacífica y con alta participación. La segunda vuelta se perfila como una lucha definitoria entre centro-derecha y derecha moderada.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 31,7% de los votos en la primera vuelta electoral. Su contendiente en la segunda vuelta será Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanzó el 27% con el 90% de los sufragios escrutados. Samuel Doria Medina, favorito durante la campaña, quedó en tercer lugar con el 20,2%, mientras que el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez solo alcanzó el cuarto lugar con el 8%.

La jornada transcurrió en un clima de tranquilidad, destacado por observadores de la OEA y la UE por la calma y participación ciudadana. Con el MAS fragmentado, la segunda vuelta se perfila como una verdadera contienda entre alternativas que rompen con las dos décadas de hegemonía de Morales.

Relevancia para Ecuador:

Como país vecino, Ecuador sigue con atención este proceso. Un eventual triunfo de Paz o Quiroga podría abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral, especialmente en comercio, energía y cooperación andina. Además, la paz social y la legitimidad del proceso son un modelo esperanzador para la región.