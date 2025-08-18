LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Bolivia: resultados de la primera vuelta y qué esperar del balotaje

Redacción
lunes, agosto 18, 2025
Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga lideran la primera vuelta en Bolivia, tras una elección pacífica y con alta participación. La segunda vuelta se perfila como una lucha definitoria entre centro-derecha y derecha moderada.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

En Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 31,7% de los votos en la primera vuelta electoral. Su contendiente en la segunda vuelta será Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanzó el 27% con el 90% de los sufragios escrutados. Samuel Doria Medina, favorito durante la campaña, quedó en tercer lugar con el 20,2%, mientras que el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez solo alcanzó el cuarto lugar con el 8%.

La jornada transcurrió en un clima de tranquilidad, destacado por observadores de la OEA y la UE por la calma y participación ciudadana. Con el MAS fragmentado, la segunda vuelta se perfila como una verdadera contienda entre alternativas que rompen con las dos décadas de hegemonía de Morales.

Relevancia para Ecuador:
Como país vecino, Ecuador sigue con atención este proceso. Un eventual triunfo de Paz o Quiroga podría abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral, especialmente en comercio, energía y cooperación andina. Además, la paz social y la legitimidad del proceso son un modelo esperanzador para la región.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com