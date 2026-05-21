Irán ofrecerá una recompensa de €50 millones por matar a Trump y Netanyahu

jueves, mayo 21, 2026

La amenaza difundida por medios internacionales vuelve a elevar las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel en medio de un escenario geopolítico extremadamente delicado.

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Irán habría ofrecido una recompensa de 50 millones de euros por matar al expresidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según reportes divulgados por medios internacionales.

La información vuelve a incrementar las tensiones entre Teherán, Washington y Tel Aviv en un contexto marcado por amenazas, conflictos regionales y creciente confrontación diplomática y militar.

Trump y Netanyahu han sido figuras centrales en la presión internacional contra Irán durante los últimos años, especialmente por temas relacionados con sanciones económicas, seguridad regional y el programa nuclear iraní.

Analistas consideran que este tipo de mensajes profundizan la escalada verbal y aumentan la percepción de riesgo internacional.

La situación se desarrolla además en medio de un escenario de inestabilidad creciente en Medio Oriente, donde continúan los temores sobre nuevos enfrentamientos directos o ataques indirectos entre actores regionales.

La comunidad internacional mantiene preocupación por el impacto que este tipo de amenazas podría generar sobre la seguridad global.

El conflicto entre Irán e Israel sigue siendo uno de los focos geopolíticos más sensibles del planeta.

Relevancia para Ecuador:

Las tensiones en Medio Oriente afectan mercados internacionales, precios del petróleo y estabilidad económica global.

Crisis de este tipo terminan teniendo repercusiones también sobre economías latinoamericanas como la ecuatoriana.

Foto de portada: Donald Trump y Benjamín Netanyahu vuelven a convertirse en figuras centrales de la tensión geopolítica entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Crédito: composición digital sobre imagen de archivo