LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

La guerra con Irán empieza a generar escasez y presión inflacionaria en el mundo

Redacción
domingo, abril 26, 2026
El alza del combustible y las disrupciones logísticas en Asia anticipan que la guerra con Irán podría tener efectos globales sobre precios y abastecimiento.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los impactos de la guerra con Irán empiezan a sentirse lejos del frente militar. En Asia, aumentos del precio del combustible, costos de transporte y presiones sobre cadenas de suministro están generando alertas sobre una posible expansión global de escasez e inflación.

 

Vietnam es uno de los casos observados con preocupación. Allí el encarecimiento energético ya afecta actividades económicas y abastecimiento.

 

Economistas advierten que la vulnerabilidad de cadenas globales puede amplificar rápidamente estos efectos. Energía, fertilizantes, alimentos y transporte podrían resentirse si la crisis se prolonga.

 

La lección es conocida: los conflictos geopolíticos rara vez se quedan en el campo militar; terminan filtrándose al bolsillo de consumidores en todo el planeta.

 

La preocupación hoy no es solo por una escasez localizada, sino por un posible contagio económico más amplio.

 

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, país sensible a choques energéticos y alimentarios, el tema es especialmente relevante por sus posibles efectos sobre inflación, combustibles y costo de vida.

 

Foto: Una estación de servicio flotante en el delta del Mekong refleja cómo la guerra con Irán ya impacta el precio del combustible en Asia.
Crédito: Linh Pham para The New York Times

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Trump, ¿…ese hombre de paz? La guerra con Irán reabre el debate
La popularidad de Trump cae a su nivel más bajo por la economía y la guerra en Irán
El 51% de los estadounidenses cree que la guerra en Irán no ha valido la pena
Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com