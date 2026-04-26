La guerra con Irán empieza a generar escasez y presión inflacionaria en el mundo

domingo, abril 26, 2026

El alza del combustible y las disrupciones logísticas en Asia anticipan que la guerra con Irán podría tener efectos globales sobre precios y abastecimiento.

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Los impactos de la guerra con Irán empiezan a sentirse lejos del frente militar. En Asia, aumentos del precio del combustible, costos de transporte y presiones sobre cadenas de suministro están generando alertas sobre una posible expansión global de escasez e inflación.

Vietnam es uno de los casos observados con preocupación. Allí el encarecimiento energético ya afecta actividades económicas y abastecimiento.

Economistas advierten que la vulnerabilidad de cadenas globales puede amplificar rápidamente estos efectos. Energía, fertilizantes, alimentos y transporte podrían resentirse si la crisis se prolonga.

La lección es conocida: los conflictos geopolíticos rara vez se quedan en el campo militar; terminan filtrándose al bolsillo de consumidores en todo el planeta.

La preocupación hoy no es solo por una escasez localizada, sino por un posible contagio económico más amplio.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, país sensible a choques energéticos y alimentarios, el tema es especialmente relevante por sus posibles efectos sobre inflación, combustibles y costo de vida.

Foto: Una estación de servicio flotante en el delta del Mekong refleja cómo la guerra con Irán ya impacta el precio del combustible en Asia.

Crédito: Linh Pham para The New York Times