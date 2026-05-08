Guerra en Ucrania desgasta a Putin, golpea la economía rusa y erosiona su apoyo interno

viernes, mayo 8, 2026

El prolongado conflicto en Ucrania ya no solo golpea el escenario militar ruso, sino también su economía, estabilidad interna y el liderazgo político de Vladimir Putin.

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Más de tres años después del inicio de la invasión a Ucrania, la guerra comienza a generar señales visibles de desgaste político y económico dentro de Rusia.

Aunque Vladimir Putin mantiene el control institucional y un fuerte aparato de seguridad, diversos análisis internacionales advierten que el conflicto ha debilitado progresivamente la estabilidad del país.

La economía rusa enfrenta sanciones, caída de inversiones y presión creciente sobre sectores estratégicos.

Al mismo tiempo, el gasto militar sostenido empieza a impactar áreas sociales y productivas.

La prolongación de la guerra también genera cansancio entre parte de la población y tensiones internas dentro de sectores políticos y empresariales.

Si bien el Kremlin mantiene una narrativa de resistencia frente a Occidente, las dificultades económicas y la ausencia de una victoria clara han alimentado dudas sobre el futuro del conflicto.

Analistas consideran que Putin enfrenta uno de los momentos más delicados de su mandato.

No se trata únicamente del frente militar, sino de la capacidad del sistema ruso para sostener una guerra larga sin afectar su estabilidad interna.

Mientras tanto, Ucrania continúa recibiendo apoyo occidental, prolongando un conflicto que ya redefinió el equilibrio geopolítico mundial.

Relevancia para Ecuador:

La guerra sigue impactando la economía global, los precios internacionales y la estabilidad política internacional.

Para Ecuador, el conflicto también influye en mercados energéticos, comercio y relaciones internacionales.

Foto de portada: Vladimir Putin enfrenta crecientes presiones políticas y económicas mientras la guerra en Ucrania se prolonga sin resultados decisivos.

Crédito: EFE / EL TIEMPO / IA