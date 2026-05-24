La otra cara de los drones FPV: tecnología de guerra que ahora utilizan guerrillas y grupos terroristas

domingo, mayo 24, 2026

Los drones FPV, convertidos en símbolo de la guerra moderna en Ucrania, están siendo adoptados cada vez más por guerrillas, carteles y organizaciones terroristas en distintas partes del mundo. Expertos alertan sobre el enorme desafío de seguridad que representa esta tecnología barata, letal y difícil de detectar.

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Los drones FPV (First Person View), conocidos por su protagonismo en la guerra entre Rusia y Ucrania, están transformando no solo los conflictos militares tradicionales, sino también las estrategias de grupos irregulares y organizaciones criminales.

Inicialmente diseñados para competencias y actividades recreativas, estos drones modificados han demostrado una enorme capacidad ofensiva en el campo de batalla. Equipados con explosivos y operados en tiempo real mediante gafas de visión remota, pueden impactar objetivos con gran precisión y a costos mucho menores que los sistemas militares convencionales.

Sin embargo, el fenómeno comienza a preocupar seriamente a gobiernos y organismos de seguridad internacionales. Según diversos informes especializados, guerrillas, grupos terroristas y organizaciones criminales están incorporando esta tecnología para ataques selectivos, vigilancia y operaciones de intimidación.

El problema radica en que los drones FPV son relativamente baratos, fáciles de conseguir y complejos de interceptar. Además, su reducido tamaño y velocidad dificultan los sistemas tradicionales de defensa aérea.

La experiencia de Ucrania ha servido como laboratorio global para este tipo de armamento improvisado. Las imágenes de drones destruyendo vehículos blindados o alcanzando posiciones militares se han multiplicado en redes sociales y plataformas digitales, acelerando el interés de actores no estatales.

Expertos advierten que el riesgo no se limita a zonas de guerra. La posibilidad de que grupos criminales utilicen drones FPV en ciudades, infraestructuras estratégicas o eventos públicos abre un nuevo desafío para la seguridad mundial.

América Latina tampoco queda al margen. En varios países ya se han detectado organizaciones criminales utilizando drones para vigilancia, transporte de drogas e incluso ataques contra fuerzas de seguridad.

Relevancia para Ecuador:

El avance de esta tecnología representa un reto creciente para Ecuador, especialmente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El país deberá fortalecer sus capacidades de detección y control tecnológico para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas.

Foto de portada: Un operador prepara un dron FPV utilizado en pruebas militares ucranianas, tecnología que hoy preocupa por su expansión hacia grupos irregulares y terroristas.

Crédito: Viktor Fridshon / Global Images Ukraine vía Getty Images