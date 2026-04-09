LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Los ‘millennials’ son los nuevos viejos de internet

Redacción
jueves, abril 9, 2026
Una generación que lideró la revolución digital comienza a sentirse desplazada en un entorno dominado por nuevas dinámicas y códigos generacionales.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los llamados ‘millennials’, protagonistas del auge inicial de internet y las redes sociales, empiezan a experimentar una transformación inesperada: pasar de ser la generación dominante en el entorno digital a sentirse, progresivamente, desplazados por nuevas audiencias más jóvenes.

 

Plataformas como TikTok, los nuevos lenguajes digitales y las tendencias culturales emergentes han sido lideradas por la Generación Z, marcando un cambio en la forma de comunicarse, consumir contenido y participar en el ecosistema digital. Esto ha generado una brecha en la que muchos millennials perciben que ya no son el centro de la conversación online.

 

El fenómeno no implica una desconexión total, sino una redefinición de roles. Los millennials siguen siendo actores relevantes, especialmente en ámbitos profesionales, de consumo y generación de contenido, pero deben adaptarse a códigos que evolucionan rápidamente.

 

Este cambio refleja una constante en la historia de la tecnología: cada generación redefine el espacio digital según sus propias lógicas, desplazando gradualmente a la anterior.

 

Relevancia para Ecuador:
El comportamiento digital de las generaciones influye directamente en el consumo, la comunicación y el mercado, aspectos clave para medios, empresas y estrategias de contenido en el país.

 

Foto de portada: Jóvenes interactúan con dispositivos móviles, reflejando los cambios generacionales en el uso y percepción del entorno digital.

Crédito: Pontecool.com

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Estos son los peligros de compartir información sobre su trabajo en internet
Cómo se están creando ciudades inteligentes en Latinoamérica: este es el auge del WiFi Analytics
ChatGPT Operator: la nueva IA capaz de navegar por internet como un humano
Conoce los 1 500 puntos de Internet gratuitos, ubicados en Quito

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com