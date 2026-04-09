Los ‘millennials’ son los nuevos viejos de internet

jueves, abril 9, 2026

Una generación que lideró la revolución digital comienza a sentirse desplazada en un entorno dominado por nuevas dinámicas y códigos generacionales.

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Los llamados ‘millennials’, protagonistas del auge inicial de internet y las redes sociales, empiezan a experimentar una transformación inesperada: pasar de ser la generación dominante en el entorno digital a sentirse, progresivamente, desplazados por nuevas audiencias más jóvenes.

Plataformas como TikTok, los nuevos lenguajes digitales y las tendencias culturales emergentes han sido lideradas por la Generación Z, marcando un cambio en la forma de comunicarse, consumir contenido y participar en el ecosistema digital. Esto ha generado una brecha en la que muchos millennials perciben que ya no son el centro de la conversación online.

El fenómeno no implica una desconexión total, sino una redefinición de roles. Los millennials siguen siendo actores relevantes, especialmente en ámbitos profesionales, de consumo y generación de contenido, pero deben adaptarse a códigos que evolucionan rápidamente.

Este cambio refleja una constante en la historia de la tecnología: cada generación redefine el espacio digital según sus propias lógicas, desplazando gradualmente a la anterior.

Relevancia para Ecuador:

El comportamiento digital de las generaciones influye directamente en el consumo, la comunicación y el mercado, aspectos clave para medios, empresas y estrategias de contenido en el país.

Foto de portada: Jóvenes interactúan con dispositivos móviles, reflejando los cambios generacionales en el uso y percepción del entorno digital.

Crédito: Pontecool.com