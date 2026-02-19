Estos son los peligros de compartir información sobre su trabajo en internet

jueves, febrero 19, 2026

Publicaciones sobre cargos, proyectos o viajes laborales pueden convertirse en piezas clave para esquemas de phishing o fraude empresarial conocidos como BEC.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Compartir información laboral en redes sociales puede parecer inofensivo, pero expertos en ciberseguridad advierten que estos datos pueden ser utilizados por delincuentes para diseñar fraudes sofisticados. Publicaciones sobre ascensos, proyectos estratégicos, viajes corporativos o responsabilidades específicas pueden ofrecer pistas valiosas para ataques dirigidos.

Uno de los esquemas más frecuentes es el denominado Business Email Compromise (BEC), en el que los atacantes suplantan la identidad de directivos o empleados con acceso a recursos financieros para solicitar transferencias o pagos urgentes. Al conocer detalles internos, los delincuentes logran que los mensajes fraudulentos resulten creíbles.

El phishing personalizado también se nutre de esta información pública. Datos como jerarquías internas, fechas de viajes o participación en eventos permiten construir mensajes diseñados a la medida de cada víctima, aumentando la probabilidad de éxito del engaño.

Especialistas recomiendan limitar la exposición de información sensible, configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales y reforzar protocolos internos de verificación antes de autorizar movimientos financieros o compartir datos corporativos.

En un entorno digital cada vez más interconectado, la prudencia en la publicación de información profesional se convierte en una medida básica de autoprotección.

Relevancia para Ecuador:

Empresas ecuatorianas, especialmente pequeñas y medianas, pueden ser vulnerables a fraudes digitales. Fortalecer la cultura de ciberseguridad es clave para proteger información estratégica y recursos financieros.

Foto de portada: Publicaciones laborales en redes sociales pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para diseñar fraudes dirigidos.

Crédito: Jeffrey Arguedas / EFE