La derecha lidera elecciones en Perú. Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta

martes, abril 14, 2026

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga encabezan los resultados preliminares, marcando el rumbo hacia una segunda vuelta con fuerte protagonismo de la derecha.

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Los resultados preliminares de las elecciones en Perú muestran un escenario claro: la derecha política lidera la contienda y se encamina a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Fujimori, figura recurrente en la política peruana, se perfila por cuarta vez consecutiva como protagonista de una definición presidencial, consolidando una base electoral sólida que la mantiene vigente en el escenario político. Por su parte, López Aliaga ha logrado posicionarse como una alternativa con un discurso firme y una propuesta alineada con sectores conservadores.

El proceso electoral ha estado marcado por dificultades logísticas y cuestionamientos en su organización, lo que ha generado tensiones y preocupación entre los votantes. Sin embargo, los resultados reflejan una clara tendencia política que podría definir el rumbo del país en los próximos años.

La segunda vuelta anticipa un escenario de alta polarización, en el que se debatirán modelos económicos, sociales e institucionales. La elección no solo definirá un nuevo gobierno, sino también el tipo de liderazgo que Perú busca consolidar en un contexto regional complejo.

Relevancia para Ecuador:

Perú es un socio estratégico para Ecuador. Su estabilidad política y económica impacta directamente en la región andina, el comercio bilateral y la integración regional.

Foto de portada: Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares y se perfila, por cuarta vez consecutiva, como protagonista de una segunda vuelta presidencial en Perú.

Crédito: AFP